Lunes 03.06.2019

Tercera audiencia

Cristina Kirchner estuvo en el Senado y no asistió al juicio en su contra

La ex presidenta fue a una reunión de labor parlamentaria de su bloque. El proceso se le sigue por presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz.

La ex presidenta Cristina Kirchner participó este lunes en el Senado de una reunión de labor parlamentaria de su bloque con otras bancadas y no asistió a la tercera jornada del juicio oral que se le sigue por presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz. La ex mandataria ingresó al palacio legislativo a las 10:25 para mantener un encuentro convocado por el presidente de su bloque, el neuquino Marcelo Fuentes. El jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ explicó en declaraciones a la prensa que convocó a una reunión para analizar los planteos de organismos de Derechos Humanos en cuanto a la designación de jueces propuestos por el Poder Ejecutivo. "El miércoles hay reunión de acuerdos para el nombramiento de jueces y básicamente vamos a analizar las preocupaciones de los organismos de Derechos Humanos" sobre los antecedentes de los candidatos a convertirse en magistrados, explicó Fuentes. De la reunión participaron los integrantes del bloque del Frente para la Victoria-PJ, junto a los aliados Magdalena Odarda (Frente Progresista), Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) y María Eugenia Catalfamo (Justicialismo San Luis). El abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, había anunciado la semana pasada que la precandidata a vicepresidenta no iba a asistir a la tercera audiencia del juicio oral en su contra para concurrir a la reunión parlamentaria. El juicio por la llamada causa "Vialidad", a cargo del Tribunal Oral N° 2, continuó este lunes para determinar si la ex presidenta lideraba una asociación ilícita para el direccionamiento de obras públicas viales en favor de Lázaro Báez. El tribunal había autorizado a la legisladora a ausentarse del debate siempre y cuando pudiera justificar una superposición de tareas parlamentarias con la audiencia judicial. El proceso siguió con la lectura del extenso requerimiento de elevación a juicio -584 páginas- que formularon los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita. Después de esa lectura se procederá con las de los requerimientos de elevación formulados por las partes querellantes en esta causa, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), que pueden llevar varias audiencias más. Con información de NA