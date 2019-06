https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 04.06.2019

9:29

La ex presidenta exigía cobrar dos

El Gobierno estableció que Cristina solo podrá cobrar una pensión

De acuerdo al decreto oficializado en el Boletín Oficial, la ex presidenta Cristina Kirchner solo podrá cobrar una pensión, de las dos que percibe, por ser ex mandataria y por la muerte de Néstor.

