A la confirmación de las fechas coperas (11 y 18 de julio) se suma la posibilidad del triangular que mencionó Vignatti y falta definir cuándo jugará por el torneo provincial.

La continuidad o no de Marcelo Estigarribia, una de las dudas que se plantean en Colón. Definen entre Vignatti, Lavallén y Ferraro. Foto: Matías Nápoli

Torneo amistoso, Sudamericana con Argentinos y Copa Santa Fe

Confirmadas las fechas de los dos partidos por la Sudamericana, ya Pablo Lavallén tiene una idea de cómo organizar la pretemporada que se iniciará la semana que viene en Salta. Allí tiene previstos algunos amistosos y se apuntará directamente al 11 y 18 de julio, que son los días determinados para que se jueguen los dos encuentros de la Sudamericana ante Argentinos Juniors.



A propósito de estos partidos, el primero en el barrio Centenario y la revancha en el Diego Armando Maradona, por el momento se jugarán con hinchas visitantes pero con la restricción que se impone a partir de la reglamentación y, sobre todo, de la escasa capacidad para hinchas visitantes que tiene el estadio de La Paternal.



¿Qué se piensa en Colón?, que es “cargarse” nuevamente con ese lindo “problema” de la gran capacidad de convocatoria de su gente, que quedó de manifiesto con la procesión masiva a Uruguay.



Ante esto, no hay mucho por hacer. Lo más probable es que se adapte a las circunstancias y que haya esa cantidad de entradas para visitantes en disponibilidad para las dos hinchadas. “Nosotros no tenemos ningún problema, salvo que se determine lo contrario. En la cancha de Colón están dadas las condiciones para que venga la gente de Argentinos Juniors y desde la seguridad provincial no se ofrece ningún obstáculo”, viene señalando Fernando Peverengo cada vez que se lo consulta.



¿Y el arquero?



Si bien Lavallén habló de sumar refuerzos en todas las líneas, incluido el arco, se dice también que esta idea es independiente de que se vaya o no Burián, que tiene vínculo con el club por dos años más.



Se mencionaron algunas posibilidades, como las de Acosta (arquero suplente de Rigamonti en Belgrano) y Sara, entre otros. A propósito, Acosta también suena en otros clubes, entre ellos Lanús, que es el club que habría apuntado a Burián para que se convierta en el arquero del equipo granate.



La pregunta es qué va a pasar con los juveniles que tiene el club, concretamente Chicco y Haas, que fueron los dos arqueros que fueron suplentes de Burián en esta temporada (Aylagas se fue a préstamo por todo este 2019).



Triangular



También se esperan novedades respecto de lo que anunció José Néstor Vignatti en cuanto a la disputa de un triangular —o cuadrangular si se suma algún equipo del exterior— que protagonizarían Colón, Independiente y San Lorenzo.



La idea es que este torneo se juegue entre el 24 y el 30 de junio. Todavía no está confirmado, pero sería televisado por la señal de Fox Sports.



Vignatti comentó la semana pasada que la idea era que participen dos grandes y un club de afuera. Se mencionó la posibilidad de que venga un paraguayo. Y en cuanto a los grandes de la Argentina, serían los arriba mencionados.

Copa Santa Fe: El único sin fecha definida es Colón

El único partido de los octavos de final de la Copa Santa Fe que no tiene fecha definida, es el que jugarán Argentino de San Carlos y Colón.



Según lo que pudo averiguar El Litoral, a través de Carlos Lanzaro, presidente de la Federación Santafesina de fútbol, “todos tienen sus fechas definidas, el torneo se viene realizando con mucho éxito y normalidad, el tema de los premios por cada fase está estipulado y previsto, pero sólo falta que Colón diga cuál es la fecha en la que quiere jugar para que nosotros podamos acomodar el calendario”.



El plantel regresa el 12 de junio, se irá una semana a Salta y luego volverá a Santa Fe. Tiene la posibilidad de jugar un torneo en los últimos días de este mes y también tiene confirmadas las fechas, para julio, de los partidos de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Argentinos Juniors.



La idea de la Federación Santafesina es que esta instancia se juegue antes del inicio de la Superliga. “Veremos si lo coordinamos con Francisco Ferraro”, dijo Lanzaro, mencionando al hombre que se convirtió ya en el secretario deportivo sabalero y está realizando gestiones con el presidente en capital federal.