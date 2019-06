https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 04.06.2019 - Última actualización - 13:50

13:49

En Santa Fe Mundial M20 de rugby: Australia venció a Italia

El Litoral | Télam

El seleccionado de Australia venció este martes a Italia por 36 a 12 (primer tiempo 17 a 0), en un cotejo por el Grupo B de la Copa del Mundo M-20 de rugby que comenzó hoy en Santa Fe y Rosario.

El seleccionado argentino, dirigido por José Pellicela, debutará a las 13 ante Gales, en partido por el Grupo A en el estadio del Hipódromo de Rosario.

Australia, que en 12 ediciones nunca pudo ser campeón en la categoría, goleó a los italianos en la cancha del Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI) de Santa Fe y sus tantos llegaron con tries de Lachlan Lonergan (2) Will Harris, Triston Reilly y Noah Lolesio, con cuatro conversiones y un penal de Will Harrison.

Para los italianos se concretaron dos tries por intermedio de Nicolo Taddia y Jacopo Trulla y una conversión de Giacomo Da Re, indicó el sitio oficial de la World Rugby (WR).

En el restante cotejo jugado esta mañana, por el Grupo C y en la cancha del Hipódromo de Rosario, Sudáfrica, ganador del mundo jugado en su país en 2012, superó a Escocia por 43 a 19 (primer tiempo 17-12).

Los tantos sudafricanos se sumaron con tries de Francke Horn y JJ Van der Mescht, dos tries, tres conversiones y un penal de Jaden Hendrikse y un try y dos conversones de Sanele Nohamba y un try de Kudzwai Dube.

Para los británicos marcon tries Murphy Walker, Cameron Anderson, con una conversión de Ross Thompson y un try penal.