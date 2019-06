Gales fue más efectivo que Los Pumitas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 04.06.2019

15:03

El seleccionado argentino de rugby Sub 20 perdió ante los europeos por 30 - 25 en la primera fecha de la Zona A.

El seleccionado argentino de rugby Sub 20 perdió ante los europeos por 30 - 25 en la primera fecha de la Zona A.

Redacción de El Litoral | Prensa UAR

Tras un desarrollo signado por el equilibrio, el Seleccionado M20 de Gales superó a su par de Argentina por 30 a 25, en el partido más esperado de la sede Rosario del World Rugby U20 Championship 2019.



El encuentro disputado en el Parque de la Independencia tuvo un inicio favorable a Los Pumitas, que a partir de la imposición de condiciones en el juego de contacto y una defensa solvente, establecieron diferencias a su favor.



Sin embargo, con el correr de los minutos, la sucesión de penales comenzó a modificar el marcador, producto de la certeza del pateador visitante, estableció el 11 a 10 favorable a los europeos.



En el complemento, los argentinos volvieron a acomodarse y pudieron imponerse, a través de una destacable acción surgida desde un scrum. Todo sigo de manera similar, hasta que el fantasma de las infracciones volvieron a complicar a los anfitriones.

Primera jornada del Mundial de Rugby U20



Después se intercabiaron emociones, ya que Argentina conquistó un hermoso ensayo, que fue respondido rápidamente con una lucida acción galesa, que deparó en un nuevo penal. De allí en más, los chicos de nuestro país fueron puro orgullo y entereza, la que finalmente no alcanzó para revertir una situación que inexorablemente decantó en derrota.



Sin dudas, un comienzo adverso, que puede complicar la ansiada clasificación. Para lograrla, habrá que prevalecer ante Fiji (el sábado, en CRAI) y ante Francia, el campeón-defensor, en el cierre de la fase clasificatoria.



De no ser así, habrá que comenzar a depender del resto de los resultados, para intentar entre los dos mejores terceros del certamen.



>>> Ganaron Sudáfrica y Francia

En lo que respecta a los demás encuentros cumplidos en la apertura de la sede Rosario, culminaron con resultados previsibles.

En primer término Sudáfrica le ganó a Escocia, por 43 a 19, luego de un trámite que también estuvo caracterizado por la paridad, fundamentalmente en la etapa inicial, hasta que finalmente los Baby Boks lograron sacar diferencias nítidas en el complemento.

Por último, Francia batió Fiji, por 36 a 20, después de un desarrollo en el que también hubo equilibrio en tramos muy prolongados.



>>> Síntesis

Argentina M20 25 - Gales M20 30

Estadio: Hipódromo de Rosario.

Argentina M20: Franciso Minervino (Thomas Gallo), Pablo Dimcheff (Ramiro Gurovich) y Francisco Coria (Estanislao Carullo); Manuel Bernstein (Ramiro Tallone y Lucas Bür; Juan Cruz Pérez Rachel (Jerónimo Gómez Vara) , Juan Martín González y Bautista Pedemonte; Gonzalo García (Joaquín Pellandini) y Gerónimo Prisciantelli (Joaquín De la Vega Mendía); Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Juan Pablo Castro (capitán), Rodrigo Isgro e Ignacio Mendy.

Head Coach: José Pellicena.

Gales: Mathias Kemsley, Dewi Lake y Ben Warren (Nick English); Morgan Jones y Jac Price (Teddy Williams por Price); Lennon Greggains (Iestyn Rees), Tommy Reffell y Jac Morgan; Harry Morgan y Cai Evans; Ryan Conbeer, Tiaan Thomas-Wheeler, Aneurin Owen (Max Llewellyn), Rio Dyer e Ioan Davies.

Head Coach: Gareth Williams.

Primer tiempo: 4 y 34, penales de Evans; 10, try de Minervino y goal de Prisciantelli; 15, penal de Prisciantelli; 27, try de Morgan;

Segundo tiempo: 2, try de Isgro; 7, 10, 15 y 34, penales de Evans; 21, try de Mendy y goal de De la Vega Mendía; 25, try de Conbeer y goal de Evans; 36, penal de De la Vega Mendía.

Amonestado: Tallone Nadaff (A).