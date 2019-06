El Rio amplía su oferta

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Kia Argentina anunció la incorporación de nuevas versiones del modelo Rio, con ESP desde entrada de gama y el regreso de la motorización 1.4, a pedido de los usuarios, pero ahora acompañado de una caja de 6 velocidades tanto manual como automática.

El Rio ofrece una propuesta única y muy competitiva, se caracteriza por un diseño innovador, que lo distingue y lo hace muy atractivo, con una excelente relación precio-calidad, que lo convierte en una de las principales opciones del segmento B.



La marca coreana modificó la configuración de las dos versiones de entrada de gama ahora incorporando ESP como un elemento de seguridad estándar para el modelo. Además, dichas versiones presentan una nueva motorización 1.4 que ofrece mejoras en el comportamiento y consumo, incorporando una caja, tanto manual como automática, de 6 velocidades.



Otro aspecto importante tiene que ver con la conectividad y el equipamiento: se destaca por tener pantalla de 7” con cámara trasera, conectividad Android Auto y Apple CarPlay en toda la gama; además cuenta con volante y palanca de cuero (sólo tope de gama), espejos laterales eléctricos y rebatibles, apoya brazo central con compartimiento (sólo versiones con caja AT) y comando al volante. La versión SX incorpora, además, llantas de 17”, butacas tapizadas en cuero, faros delanteros halógenos bi-funcionales, techo corredizo, climatizador, entre otros.



En lo que respecta a la seguridad, todas las versiones cuentan con anclajes Isofix, carrocería reforzada, freno de disco en las 4 ruedas (sólo tope de gama), doble airbag, rueda de auxilio de igual medida, ABS y control de estabilidad electrónico (ESC/ESP) más ayuda al arranque en pendientes (HAC) en toda la gama. La versión SX cuenta con airbags de cortina y laterales y sensores de estacionamiento traseros.



El Rio 2019 se encuentra disponible a partir de junio en todos los concesionarios oficiales de la marca (en nuestra región se lo puede apreciar en Neostar, ubicada en el Puerto de Santa Fe), en sus tres versiones: EX 1.4 MT, 17.400 dólares; EX 1.4 AT, 18.700 dólares; y SX 1.6 AT, 21.400 dólares (importes netos de bonificación, sin contar gastos administrativos, de fletes ni patentamiento).