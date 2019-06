https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 05.06.2019 - Última actualización - 9:41

9:23

El vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Francisco Novelletto, afirmó que la estrella de la selección canarinha, no debería jugar la Copa América.

A raíz de la presión psicológica vivida por el escándalo Continúa la polémica con Neymar El vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Francisco Novelletto, afirmó que la estrella de la selección canarinha, no debería jugar la Copa América. El vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Francisco Novelletto, afirmó que la estrella de la selección canarinha, no debería jugar la Copa América.

El Litoral | Telam

"Si tuviera que apostar, apostaría que el no va a jugar la Copa América y pedirá licencia. Eso no puede partir de la CBF, pero imaginen la cabeza de él como está. Si yo fuera él, pediría una licencia, no tiene condiciones psicológicas de enfrentar la Copa América y un batallón de periodistas, imaginen esa carga emocional", afirmó.





El dirigente Novelletto dijo que la CBF "jamás lo retiraría del plantel" y aclaró que la decisión es del jugador.





La declaración de Novelletto al canal SBT y a Radio Gaúcha incluyó también la revelación de que existe un "nuevo video" entre la mujer que denunció por violación ante la policía paulista y la estrella del Paris Saint Germain.





El video en cuestión, según el padre y representante del fútbolista, Neymar da Silva Santos, no fue incluido en la denuncia por violación de la mujer y destruye la denuncia.