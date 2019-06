https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Violencia

Save the Children denunció que al menos 61 niños sirios murieron en los últimos 2 meses

La ONG Save the Children denunció que, en los últimos dos meses, al menos 61 niños murieron en sirio, producto de la violencia en la zona: "Las familias no pueden ni enterrar a sus hijos por culpa de las bombas".

Foto: Archivo



