https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 05.06.2019 - Última actualización - 14:03

13:46

El negocio de ropa, ubicado en la zona de 9 de Julio y Lisandro de la Torre, tiene en la vereda un baúl con vestimentas donadas por conocidos y amigos del propietario. La idea es dejarlo por un tiempo reconoció el vendedor.

Una iniciativa para imitar "Si estás pasando frío, llevate un abrigo", la movida solidaria de un comerciante santafesino El negocio de ropa, ubicado en la zona de 9 de Julio y Lisandro de la Torre, tiene en la vereda un baúl con vestimentas donadas por conocidos y amigos del propietario. La idea es dejarlo por un tiempo reconoció el vendedor. El negocio de ropa, ubicado en la zona de 9 de Julio y Lisandro de la Torre, tiene en la vereda un baúl con vestimentas donadas por conocidos y amigos del propietario. La idea es dejarlo por un tiempo reconoció el vendedor.

“Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar al mundo...”, con esa frase un comerciante santafesino inició una movida solidaria para recolectar y donar prendas ante la llegada de las jornadas más frías del año. Una segunda oración, un poco más directa, invita a los más necesitados a tomar una indumentaria: “Si estás pasando frío, llevate un abrigo”.

El local en cuestión está ubicado en la zona de calles 9 de Julio y Lisandro de la Torre, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe y, además de vender la mercadería, a partir de este miércoles presenta esta iniciativa para quienes más lo necesiten. “Abrí hace un año y también tengo como hobbie arreglar y restaurar muebles; hace un tiempo hice un trabajo sobre un baúl antiguo de mi abuelo y el sábado se me ocurrió la idea porque hay gente que la está pasando peor que uno, nos quejamos pero siempre hay alguien en una situación peor”, contó Maximiliano responsable del comercio en diálogo con El Litoral.

En ese sentido, el comerciante santafesino agregó: “Se me ocurrió la idea con la ropa de abrigo que me sobraba y las de mis amigos, juntarla y ponerla en el baúl y que la gente que realmente la necesite se la lleve. Arranqué hoy (por este miércoles) y ya pasó un montón de gente, tanto para retirar alguna prenda como para donar”.

Buena recepción

Como lo reconoció Maximiliano, pese al poco tiempo que lleva el baúl, ya pasaron varias personas y aprovecharon la iniciativa. Al respecto, el responsable del local de ropa notó una buena recepción pero también se topó con “los vivos de siempre” que “te das cuenta que no necesitaban tanto” y de igual manera se llevaron alguna prenda. “La gente que realmente precisaba de ayuda se mostró contenta”, reconoció.

Un viejo baúl reconvertido

“Lo voy a dejar hasta que no consiga más ropa, la idea es dejarlo siempre”, aclaró el comerciante ante la consulta de este medio. También contó que tuvo la ayuda de quien hace los ploteos en la vidriera para decorar el mueble. “Las frases son mitad ocurrencia mía y la otra mitad sacadas de Internet”, dijo el vendedor.

Tiempos difíciles para el comercio

Los últimos meses no fueron fáciles para los comercios y las pymes de Argentina y Santa Fe no es la excepción. Prueba de ello son los informes mensuales que el Centro Comercial de la capital provincial publica y muestran la caída en las ventas. De esta situación da cuenta el encargado de ropa. “Está duro, en todos los rubros. Pero me alcanza lo justo y suficiente para mantenerme; pagar el alquiler, mis deudas y reponer la mercadería. No tengo el lujo de decir me guardo un ahorro. Apretado como cualquier comerciante pero llego a fin de mes”, contestó.