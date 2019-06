https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 05.06.2019 - Última actualización - 14:07

13:55

Ganadería

Mas Terneros no seduce a los ganaderos de San Cristóbal

El programa no hizo pie en el departamento más ganadero y su coordinador, Marcial Bugnon, consideró que es por falta de información. “Estamos acá para poder clarificar al productor”, explicó durante una charla en la Sociedad Rural.

Foto:



Ganadería Mas Terneros no seduce a los ganaderos de San Cristóbal El programa no hizo pie en el departamento más ganadero y su coordinador, Marcial Bugnon, consideró que es por falta de información. “Estamos acá para poder clarificar al productor”, explicó durante una charla en la Sociedad Rural. El programa no hizo pie en el departamento más ganadero y su coordinador, Marcial Bugnon, consideró que es por falta de información. “Estamos acá para poder clarificar al productor”, explicó durante una charla en la Sociedad Rural.