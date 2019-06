El Litoral

La cantante Miley Cyrus compartió en sus redes sociales un video en donde se observa como un hombre la agarra e intenta besarla sin su concentimiento, en el marco de una gira que realizaba en Barcelona.

Junto al video, la cantante estadounidense, escribió: "Ella puede estar vistiendo lo que quiera. Ella puede ser virgen. Ella puede estar durmiendo con cinco personas diferentes. Ella puede estar con su marido. Ella puede estar con su novia. Ella puede estar desnuda. Ella NO puede ser agarrada sin su consentimiento".

La publicación en twitter logró más de 139.000 retweets y más de 520.000 me gusta.

She can be wearing what she wants. She can be a virgin. She can be sleeping with 5 different people.



She can be with her husband. She can be with her girlfriend. She can be naked.



She CAN’T be grabbed without her consent. #DontFuckWithMyFreedom pic.twitter.com/hBDzuflKF1