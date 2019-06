https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 06.06.2019 - Última actualización - 8:26

8:24

Barcelona

Shakira se defiende en el juzgado español por supuesto fraude

La cantante ha declarado ante la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat como investigada por un presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros y ha alegado que en los años 2012, 2013 y 2014 no residía en España por lo que no estaba obligada a pagar impuestos a Hacienda.

Foto: dpa



Barcelona Shakira se defiende en el juzgado español por supuesto fraude La cantante ha declarado ante la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat como investigada por un presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros y ha alegado que en los años 2012, 2013 y 2014 no residía en España por lo que no estaba obligada a pagar impuestos a Hacienda. La cantante ha declarado ante la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat como investigada por un presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros y ha alegado que en los años 2012, 2013 y 2014 no residía en España por lo que no estaba obligada a pagar impuestos a Hacienda.

El Litoral | dpa En una declaración de una hora y cuarto, en la que Shakira solo ha respondido a su abogado, José Ángel González Franco, ha dado explicaciones pormenorizadas para justificar que pasó menos de los 183 días que se exige para ser residente en España, haciendo hincapié en los conciertos u otros eventos en los que participó en diferentes países, como el programa televisivo The Voice en Estados Unidos.



Así, fuentes jurídicas han explicado que ha dado explicaciones exhaustivas en un discurso muy estructurado y que ha dicho que entre 2011, cuando empieza una relación con su actual pareja Gerard Piqué, hasta finales de 2014, no residía en España pese a que pasaba estancias esporádicas en Barcelona.



Fue a finales de 2014 cuando escolarizó a su primer hijo, y se compró una casa en Esplugues de Llobregat, y a partir de 2015 ya empezó a residir formalmente en España y a pagar sus impuestos aquí.



La artista está investigada por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública por un supuesto fraude de más de 14,5 millones en IRPF e Impuesto de Patrimonio (IP), a través de 14 sociedades en países como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Panamá, y según fuentes del entorno de la cantante, ya ha pagado estos 14,5 millones.



En un comunicado, Shakira ha explicado que "ha cumplido en todo momento, incluyendo en el periodo comprendido entre 2011 y 2014, con sus obligaciones tributarias en todos aquellos países en los que ha trabajado (incluyendo EE.UU.) y no debe ninguna cantidad a la Hacienda española".



Según dicho comunicado, al no existir ya deuda tributaria pendiente, "el único tema en discusión en este momento es sobre la correcta interpretación de la norma en torno a cuándo se inició la aplicación del criterio de residencia fiscal en España por parte de Shakira".



Ha mostrado disposición absoluta de colaborar con la Administración Tributaria y ha resaltado que su "conducta en materia tributaria siempre ha sido intachable en todos los países en los que ha tenido que tributar, y ha confiado y seguido fielmente el criterio de los mejores especialistas y expertos asesores".