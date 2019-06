https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La joven promesa estadounidense Amanda Anisimova dio la gran sorpresa en los cuartos de final de Roland Garros al derrotar este jueves por 6-2 y 6-4 a la rumana Simona Halep, número tres del mundo y defensora del título en la capital francesa.

Anisimova, de orígenes familiares rusos, continúa haciendo historia y tendrá como adversaria en semifinales a la australiana Asleigh Barty (8ª), que venció a la estadounidense Madison Keys (14ª) por 6-3 y 7-5.



"No me lo puedo creer. He trabajado mucho, pero sinceramente es más de lo que podía esperar", admitió la adolescente estadounidense justo tras su victoria.



Este Roland Garros es el cuarto torneo del Grand Slam que disputa Anisimova, que ya había lanzado un aviso al principio de este año, llegando hasta octavos en el Abierto de Australia.



Ocupa el 51º lugar del mundo pese a su juventud y este año ganó su primer título en el circuito WTA, en Bogotá, lo que le hace ser considerada una de las futuras estrellas del tenis femenino.



Halep, que logró el año pasado en Roland Garros su único título del Grand Slam, después de dos finales perdidas anteriormente en París, era la jugadora situada más arriba en el ránking entre las que jugaban los cuartos.



Con su eliminación, la única jugadora del Top 20 clasificada para semifinales es la australiana Asleigh Barty, octava del mundo.



Con su eliminación, Roland Garros tendrá seguro una nueva campeona. Ninguna jugadora consigue revalidar su título en París desde que la belga Justine Henin encadenara tres títulos seguidos