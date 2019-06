https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El inmueble, que estaba desocupado, se ubica en calle Huergo al 1900. Se sintieron importantes ruidos estructurales. No hubo que lamentar víctimas. También trabajó el Cobem y los bomberos.

El Litoral / area@ellitoral.com

El Litoral / area@ellitoral.com

Durante la madrugada de este jueves, vecinos de Barrio Sargento Cabral se vieron sorprendidos por fuertes ruidos estructurales que provocaba una casa desocupada ubicada en calle Huergo al 1900.

La preocupación llegó a su límite aproximadamente a las 4.30 de la mañana cuando sin pensarlo llamaron a los bomberos y al Cobem, que a su vez, notificó a la Municipalidad.

Mauro Cosachov, director de Gestión de Riesgo de la Municipalidad, fue quien brindó detalles respecto a lo acontecido. “El Cobem recibió un llamado aproximadamente a las 4.30 de la mañana, de uno de los vecinos manifestando que una construcción ubicada en Huergo al 1900 tenía un claro peligro de derrumbe”. La casa tenía una fisura importante y se escuchaban ruidos muy fuertes, de material que se está rompiendo.

Mauro Cosachov - director de Gestión de Riesgo de la Municipalidad

El servicio de emergencia municipal, fue quien puso en aviso a las autoridades. “Inmediatamente nos acercamos al lugar, donde ya estaban actuando los bomberos y constatamos que efectivamente estaba a punto de derrumbarse una vivienda que estaba desocupada. No obstante, la mayor preocupación pasaba por un pasillo lindante donde en el fondo vivía un matrimonio. No dudamos en ningún momento y los evacuamos preventivamente, porque de haberse caído los escombros no iban a poder salir de su casa.”, detalló Casachov.

Rápidamente también se vedó el lugar y se puso en aviso a la propietaria del inmueble. Mientras estaba actuando la gente del municipio en conjunto con los bomberos y el Cobem, llegaron los albañiles que habían trabajado el día anterior haciendo movimientos de suelo en el interior de la casa.

“Con el personal de edificaciones privadas intimamos a que se produzca el derrumbe del inmueble, por ejemplo a través de los medios mecánicos. Había que vincular un profesional a la obra para presentar los trámites administrativos correspondientes, algo que la propietaria todavía no había hecho”, comentó el funcionario.

Todo esto ocurrió entre las 4.30 y las 6 de la mañana. “Cerca de las 7, nos llaman nuevamente del lugar para decirnos que ya se había caído la parte que estaba afectada. Lo importante, en ese momento, era que el matrimonio ya había sido evacuado y la zona estaba vedada, o sea que no hubo peligro para ningún transeúnte”, dijo Casachov.

Lo peor ya pasó. Lo peligroso ya se cayó. Ahora queda demoler parte de la casa que no tiene riesgo de derrumbe. La municipalidad, por el momento, paralizó la obra, hasta que la dueña del lugar contrate un profesional y presente un proyecto de las modificaciones que se van a realizar.