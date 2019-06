https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 07.06.2019

7:18

Entre provincias “parecidas” La menor presión tributaria

“Somos la única provincia que cumple el consenso fiscal firmado en noviembre de 2017”, recordó Saglione sobre el compromiso de bajar Ingresos Brutos y Sellos. Si bien señaló críticas a aquel acuerdo, resaltó que “nos pareció importante generar acompañamiento a quien tenía que conducir al país para dar horizonte de previsibilidad”.

También apuntó que la adenda de 2018 fue para no cumplir el pacto. La mayoría de las provincias adhirieron pero no la administración Lifschitz. “Algunos legisladores de la oposición nos cuestionaban porque bajamos impuestos; la respuesta es que el compromiso no era con el Estado nacional, sino con el conjunto de actores de la economía santafesina”.

Destacó que la presión tributaria santafesina (lo que recauda sobre lo que produce en términos de Producto Bruto Geográfico) es de 4,9 %. En Córdoba 5 %, Buenos Aires 6,1% y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) 6,2 % según análisis de la Fundación Libertad.

Según el estudio “desde 2003 a 2016, todas aumentaron tal presión aunque Santa Fe lo hizo (-0,3%) por debajo del promedio.

También señaló que “Santa Fe es la provincia de menor presión tributaria sobre el sector agropecuario” (no paga ingresos brutos en la provincia). Según datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, por cada 100 pesos de impuestos que el campo le paga al Estado nacional, le aporta 3 pesos al gobierno de la provincia de Santa Fe (Buenos Aires 100/7, más del doble que Santa Fe, donde también se pagan Ingresos Brutos sobre los campos rurales).

En cuanto a Ingresos Brutos, para este año una industria que factura $ 140 millones paga de Ingreso $ 1,4 millón en Entre Ríos, 1,82 en Córdoba, $ 2,1 millones en Caba o Buenos Aires. Y no paga en Santa Fe. Una industria que factura $ 800 millones paga de IIBB $ 10 millones en Entre Ríos; $ 10,4 millones en Córdoba y $ 12 millones en Caba y Buenos Aires. En Santa Fe: $ 4 millones.

Respecto de Industrias No Pymes (son 85 en la provincia, 0,31 % de los contribuyentes de Santa Fe) que facturan $ 3 mil millones, pagan $ 45 millones en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Caba y $ 39 millones en Córdoba.

Respecto del sector comercial, “con una facturación anual de $ 50 millones se paga $ 1,38 millón en Santa Fe, $ 1,75 en Entre Ríos o Buenos Aires, $ 2 millones en Córdoba y $ 2,5 millones en Caba. Un comercio con facturación anual de $ 130 millones paga IIBB por 4,6 millones en Santa Fe, 5,2 en Córdoba y $ 6,5 millones en Buenos Aires. Un comercio que factura $ 2 mil millones paga $ 100 millones en Santa Fe, Buenos Aires o Caba y $ 83 millones en Córdoba”.

“La mayoría de los contribuyentes de Santa Fe son Pymes, que tienen menor presión tributaria” respecto de grandes empresas en la propia provincia y con relación a similar categoría en otros distritos, destacó Saglione.

“No cazamos en el zoológico”

“Es lo que nos suelen pedir los empresarios” dijo Saglione respecto de la costumbre de incrementar impuestos a los que ya pagan y beneficiar con planes de pago a los que no lo hacen. “Venimos trabajando muy bien con la API por una distribución más equitativa de la carga, con beneficios al que cumple y agarrando al que no cumple”, detalló el ministro.

Saglione recordó la creación del régimen simplificado para pequeños contribuyentes que en dos años incorporó 30 mil nuevos contribuyentes que no tributaban IIBB, en general “empresas unipersonales que no estaban formalizadas y que generan recaudación donde no la había”.

Señaló la aplicación de “inteligencia fiscal” cruzando datos Afip-Api, lo que permitió mejorar la porción santafesina de los contribuyentes del convenio multilateral. Y recordó que el año pasado se detectaron 70 mil vehículos patentados en registros santafesinos según la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, que no se dieron de alta en municipios y comunas para pagar patentes. “Ya hay más de 10 mil que se incorporaron”, explicó. También detalló que “en materia de inmobiliario facultamos a municipios y comunas a acompañar a API en cobranzas de deudas. En la ley aprobada en la Legislatura a propuesta del Ejecutivo se aprobó un descuento del 10 % para contribuyentes que estaban al día en los últimos 3 años”, subrayó.



La fortaleza de la diversidad

“Santa Fe tiene una economía muy diversificada. En nuestro país hay distritos que dependen en gran medida de la minería, el petróleo o el turismo. De 2011 para aquí el PBG (Producto Bruto Geográfico) a nivel provincial no tiene un color que prevalezca; ningún sector domina la agenda económica, lo cual es muy bueno porque con una economía diversificada la provincia está mejor preparada ante circunstancias que puedan afectar a algún sector en particular”.

Al reseñar las fortalezas del sector privado santafesino, el ministro expuso el “fuerte perfil exportador: según los datos 2018, la economía de Santa Fe aportó 22,1 % de las exportaciones de nuestro país. Sólo superada por provincia de Buenos Aires (33%) que tiene más de cuatro veces la cantidad de población. Sin embargo la bonaerense apenas supera 50 % a la de Santa Fe. En comparación con Córdoba (13%), de un tamaño similar al nuestro en población y producción, aporta 9 % menos que Santa Fe, aclarando que esto no es cálculo de exportaciones que salen por puerto santafesino sino producción santafesina que se exporta”. Al respecto añadió que “Por los puertos santafesinos sale alrededor de un tercio de las exportaciones del país”.

Citando datos de la consultora Federico Muñoz y Asociados, señaló que la incidencia del sector exportador sobre la economía de una provincia -si cabe el término es el grado de apertura de la economía provincial- supera el 30 % en el caso santafesino; en Córdoba no alcanza al 20 %.

No hay ningún país de destino que concentre el grueso de las exportaciones santafesinas. (En 2018, Brasil fue el mayor, con 9 %, seguido de la India con 8 %,Vietnam 6 %, China 5 %). Este es otro mérito, porque si un país deja de comprarnos, no nos impacta tan fuerte”.

No sólo granos

Derribando mitos, Saglione destacó que “los santafesinos no sabemos sólo exportar granos; las Manufacturas de Origen Agropecuario suman 74%, las de origen industrial 16 %, combustibles y energía 1 %. Sólo 9 % de las exportaciones santafesinas son productos primarios. Claramente la mayoría son derivados a los cuales se les agrega valor: soja, trigo o maíz. El gran desafío es aumentar el agregado de valor. Pero tenemos que ser conscientes de que sólo 9 de cada 100 dólares que Santa Fe exporta son productos primarios; que además tienen agregado de valor en la maquinaria agrícola o en la tecnología afectada a la producción de cultivos”.