Viernes 07.06.2019 - Última actualización - 12:04

9:20

Este viernes ya canceló sus operaciones

Santa Fe pierde dos vuelos a Buenos Aires porque Avianca deja de volar en Argentina

La aerolínea no operará en nuestro país durante 6 meses para “reformular su plan de negocios”. El aeropuerto local no recibió comunicación oficial, pero este viernes no despegó ni aterrizó el avión de la compañía.

Foto: Marcelo Manera.



