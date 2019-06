https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ministerio de Seguridad La provincia entregó mil armas policiales para su destrucción Se trata de viejas pistolas que ya fueron reemplazadas por el plan de renovación de armamentos que lleva adelante el gobierno provincial. Serán inutilizadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

En los últimos días, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, que encabeza el ministro Maximiliano Pullaro, envió mil armas más a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), para su destrucción.

Por disposición de la Ley Nacional Nº 27.192 que creó la ANMAC en 2015, corresponde a este organismo el desarrollo de políticas tendientes a que, con la mayor celeridad, se proceda a la destrucción de los materiales controlados que sean entregados, secuestrados, incautados o decomisados.

Las mil armas entregadas recientemente se encontraban en rezago por parte la Policía de Santa Fe por el paso del tiempo y fueron reemplazadas, gracias al plan de renovación de armamentos que desarrolla el gobierno provincial.

En el protocolo de rotulación, etiquetación y carga de datos intervinieron la Secretaría de Control de Fuerzas de Seguridad y la Dirección provincial de Control de Armas, como así también la Dirección Nacional de Fiscalización, Resguardo y Destrucción de Materiales Controlados de la ANMAC.

La agencia nacional tiene entre sus funciones y atribuciones efectuar la destrucción, con carácter exclusivo y excluyente en todo el territorio nacional, de todo material controlado, como así también participar del registro, autorización y fiscalización de los procedimientos.

Sobre la salida de circulación de estas armas, el ministro Pullaro dijo: “Esta entrega llevó un trabajo previo de varios días, ya que se realiza con protocolos estrictos que llevan adelante de manera conjunta la Nación y la provincia”.

Asimismo, sobre el procedimiento, el funcionario amplió: “La provincia informa cuales son las armas que tiene fuera de circulación, luego se cargan en un sistema y finalmente se etiqueta cada una de ellas, en función del protocolo determinado, para que ninguna de las mismas pueda ir a los circuitos ilegales”.

Por otra parte, el ministro de Seguridad remarcó la importancia de la destrucción del armamento: “Este trabajo significa que estamos teniendo realmente una política de control de armas. Hemos puesto en agenda un problema que no era tenido en cuenta, porque las fuerzas de seguridad de todo el país no contaban con una mirada precisa sobre lo que era el control de armas reglamentarias, porque no existía un control minucioso de los arsenales, y lamentablemente, muchas de estas armas iban a los circuitos ilegales, pero hoy esto ya no es así”.

Por último, Pullaro, explicó que gracias al plan de renovación de armamento que lleva adelante el gobierno provincial, ya se entregaron a la Anmac 5600 armas en desuso y actualmente hay otras 2000 en la etapa administrativa previa a ser remitidas al organismo nacional.

Armas fuera de circuito

Más allá de la renovación de armamento de la fuerza, también se está trabajando fuertemente en quitar armas del circuito ilegal. “De manera constante -asegura el Ministerio de Seguridad en un comunicado- la Policía de Santa Fe decomisa armas de fuego en manos de delincuentes, para retirarlas de la calle y prevenir futuros ilícitos. En lo que va del año 2019, ya fueron secuestrados 449 artefactos por parte de los efectivos de la Unidad Regional I”.