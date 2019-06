https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Lic. José María Cerra habló del impacto de la conectividad global, de la necesidad de ver al mundo con una visión holística y del impacto de las tecnologías aplicadas.

En el marco del programa Nuevos Dirigentes, en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, se realizó la tercera actividad del año, con la disertación del licenciado en Administración de Empresas y consultor, José María Cerra, quien habló sobre el tema: “Las organizaciones del futuro”.



Ante unos cuarenta participantes y “seniors” del programa; el tesorero de la institución anfitriona, CPN Carlos Sansevich, y la directora del Centro de Estudios y Servicios, Lic. Lucrecia D’Jorge, el orador fue presentado por Ignacio Falco, quien destacó la trayectoria del mismo como consultor de empresas, algunas de la región.



“Quiero transmitirles ideas que les sirvan ya; hoy; porque el futuro cambia permanentemente”, expresó en el comienzo el orador para decir a continuación que “las generaciones no cambian, lo que cambia es el contexto, la sociedad”.



A modo de introducción reseñó su trayectoria profesional desarrollada tanto en el ámbito privado como en el público, en forma independiente y/o dependiente de empresas y en el Estado, y también ha llevado adelante proyectos personales.



Indicó que había tenido varios despidos y que también, desde otro lugar, había participado de cierre de empresas que conllevaron masivos despidos, y refiriéndose a estas experiencias las calificó de “duras cuando se las vive, pero que te enseñan que en todos los casos, hay que cuidar que el negocio funcione”.



Algunos conceptos



“Cuando un empresario se le está incendiando la empresa, debe abocarse a apagar ese incendio; esto es claro: no podes hacer otra cosa que apagar el incendio. Es imposible ver el mapa del futuro, que cada vez se acerca con mayor velocidad, con cambios de tecnologías, de normas, de la competencia que se tiene. En estos contextos complejos, es difícil poder planificar, porque todo pasa cada vez más rápido”.



En estos contextos de cambio de distintas variantes a la vez, el orador señaló que la curva de adaptabilidad de los individuos se fue separando de la curva de cambios en sí, “Es decir, la tecnología va por delante y esto es un tema serio, porque la tecnología nos superó y nos pudimos adaptar a su mismo ritmo”. Por eso -continuó Cerra- “los negocios están tratando de acortar esa brecha”.



Respecto de los cambios que a nivel global se están dando, mencionó: 1) la conectividad global; 2) en el mundo prima una visión más holística y esto significa una distinta forma de ver el mundo y 3) las tecnologías aplicadas. “Este conjuntos de factores, ha venido teniendo un impacto directo sobre las diferentes generaciones, en los cambios que se dan en las sociedades y en los niveles de automatización”, aseveró Cerra.



Competitividad



En otro momento de la exposición, en la que el Lic Cerra se apoyó en firmillas y ejemplos, habló de los factores a tener en cuenta para tener competitividad, y citó “la adaptación al entorno, la agilidad como un tema central, las redes y el factor humano”.



Fue explicando cada uno de estos conceptos y en referencia al tema agilidad, tomó la referencia de nuevos científicos respecto de la producción de software, que se pueden extrapolar a otras actividades: 1) la ley del Equipo Pequeño, trabajando en ciclos cortos, que otorga velocidad para el cliente (producto mínimo viable a los ojos del uso del consumidor); 2) la ley del Cliente: el verdadero propósito de una organización es entregar valor al cliente; y 3) la ley de la Red: desaparecieron los mandos y los que quedan lo hacen con un sentido distinto, porque se trabaja por objetivos.



“A la gente no la retengo con el sueldo sino por otras variables”, agregó, para decir, luego, que el mundo va hacia la autogestión.



Al abordar el factor Red, entre otros conceptos citó al tratadista Manuel Luna cuando indica que ahora “se piensa en forma de árbol porque la realidad es más compleja” y agregó el Lic. Cerra que “todo importa porque todo está conectado con todo”.



En tanto, respecto del factor humano, habló de las expectativas crecientes de las personas y en este plano mencionó: “foco en el propósito”, “exigencias de transparencia”; “equidad”; “participación” y “desarrollo”. Explicó, asimismo, el peso de las cuestiones culturales para el éxito de un proyecto



Motivación



En su explicación habló sobre las fuentes de motivación para pertenecer a una organización y citó el resultado sobre un trabajo realizado sobre 60.000 consultas y dijo que un 30% sumaba estabilidad, sueldo y otras variables; a un 28% poder armonizar el trabajo con la vida personas, por eso la flexibilidad laboral era muy importante; y a un 42% le interesaba crecer y desarrollar su profesión.



En esta parte de la disertación, se refirió a la importancia de decir “a la gente la opinión sobre su desempeño” y, en consecuencia, desarrollar la capacidad de aceptar un “feedback” negativo. “El “feedback” sobre el desempeño tiene un alto impacto sobre la motivación”. Asimismo consignó que para las generaciones actuales, el trabajo tiene un sentido especial para su desarrollo personal.



En cuanto a los lugares que se destacan como mejores a los ojos del trabajo, se destacan aquéllos que dan participación, respaldo, hay ausencia de favoritismos e integridad.



Luego de dar ejemplos de cómo funcionan las organizaciones actualmente, tan interconectadas interna y externamente a nivel global, y de los fracasos que tienen lugar cuando estas características no están presentes, indicó a los participantes del Programa que “el futuro no es una ola sino un montón de olas juntas “ y que los conceptos que había ido explicando, los iban a ayudar a abrir la mente y “a surfear, sólo a surfear”, las situaciones cambiantes que siempre se irán presentando y con cada vez van a venir con mayor velocidad. Finalizó diciendo que “nos tenemos que mover en contextos ambiguos y en los que no hay certezas”, y que había que aprender a irlos manejando.