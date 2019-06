https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Resolución del Ente Nacional Regulador de la Energía

La EPE no se defendió de una multa por $ 166.700

La compañía estatal no presentó su descargo ante un requerimiento del órgano de control, que le objetó fallas en el transporte de energía.

