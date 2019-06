https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue la gran apuesta de Vignatti y presentó credenciales: juega bien, hace goles y los hace hacer. “Cuando salió lo de Colón, no lo dudé nunca” dijo PR7.

El hijo de Simoca. A 50 kilómetros de la capital tucumana, “Pulga” Rodríguez tiene su lugar en el mundo. “El fútbol me dio amigos. Me enseñó a relacionarme con una clase social a la que uno, de chico, no tenía en cuenta. Me sacó de los vicios. Estoy agradecido por todo lo que me dio el deporte. Tengo amigos que están mal, en otra situación, y uno tiene que agradecer, entonces, que le haya ido bien. En Simoca, mi tierra, la gente vive con 5.000 pesos por mes...”. Foto: Manuel Alberto Fabatía

“Desde el norte traigo en el alma el alma...La alegre zamba que canto aquí. Pa’ que bailan los tucumanos...Con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue a su pareja...Joven o vieja, de todo vi...”, canta la inolvidable “Negra” Sosa en el tradicional “Al Jardín de la República”.



“La gente acá en Tucumán me pregunta más que nada cómo fue la adaptación. Las primeras sensaciones mías y de mi familia son muy lindas, porque nos gustó la ciudad y el club. Nos trataron muy bien. Gracias a Dios iniciamos con el pie derecho desde lo personal. Por ahí no nos fue bien en la Superliga y la Copa de la Superliga, pero alcanzamos dos objetivos importantes pasando a los octavos de final de la Copa Sudamericana y avanzando en la Copa Argentina. Así que esperamos más de nosotros a nivel local. Ahora tenemos que pensar en la pretemporada para erradicar las falencias”, dijo la “Pulga” Luis Miguel Rodríguez por Radio GOL.



“Media vuelta y la compañera...Forma una rueda para seguir...Viene el gaucho, le hace un floreo...Y un zapateo comienza allí...Sigue el gaucho con su floreo...Y el zapateo termina allí”.



Al ser consultado por cómo es Santa Fe comparada con su tierra natal, PR7 explica: “Las ciudades se parecen mucho en la tranquilidad, pese a que Tucumán se puso en los últimos tiempos un poco peligrosa. En cuanto a los equipos, tanto Atlético como Colón son dos clubes parecidos, dos grandes del interior que están peleando para ser importantes en la Argentina. La gente por como acompaña es algo que los asemeja”.



“Para las otras no...Pa’ las del norte sí...Para las tucumanas...Mujer galana, naranjo en flor...Todo lo que ellas quieran...Que la primera ya terminó”.



En cuanto a la dirigencia de Colón fue contundente: “Hay cosas que se hablan internamente y quedan ahí. El pensamiento es parecido de ambas partes. De pelear cosas importantes. De salir campeón lo antes posibles y ser de los más grandes de la Argentina. Uno es medio nuevo y me encontré con una dirigencia que está abierta al diálogo y cerca de los jugadores. José (Vignatti) no tanto por sus cosas personales, pero está el resto de la comisión, el que más está con nosotros es Horacio Darrás. Está todo ordenado y siempre al día. Hay que hacer un buen torneo ahora para ser campeón en alguna de las competencias”, dice el goleador.



“No me olvido, viera, compadre...De aquellos bailes que hacen allí...Tucumanos y tucumanas...Todos se afanan por divertir. Y hacer linda esta triste vida...Así se olvida que hay que morir”.



“La presión la veo encaminada más en el día a día. Nosotros jugamos al fútbol y sentimos la presión de la gente. Es normal tener que rendir para estar a al altura. Más yo, que quiero ganar siempre y no me quiero perder ni un partido. En el último me abrí la cabeza a los segundos de iniciado el partido y el médico me dijo que debía y salir y no quise saber nada. Soy así. Si bien esto se juega por dinero, uno lo hace por la responsabilidad de querer ganar un partido. El día que no lo sienta así me quedaré en casa disfrutando de mis hijos”, agregó.



“Empanadas y vino en jarra...Una guitarra, bombo y violín...Y unas cuantas mozas bizarras...Pa’ que la farra pueda seguir...Sin que falten esos coleros... Viejos cuenteros, pa’ que hagan reír”..



“Para las otras no...Pa’ las del norte sí...Para las de Simoca...Mis ansias locas de estar allí...Para brindarles mi alma...En esta zamba que canto aquí”.

¿Por qué vino a Colón?



“Cuando tomé la decisión de irme de Atlético lo hice para demostrar que podía tener nuevas metas. Tuve un paso por Newell’s, donde no fue lo mejor, y dentro mío tenía esa sensación de poder hacer las cosas bien en otro lado. Cuando salió lo de Colón no lo dudé nunca. Muchas veces no dimensionamos el valor de las personas. El presidente (Mario Leito) salió a decir algunas cosas y preferí no responderle, porque lo mío no es la confrontación. Así que sólo me encargo de ratificar la confianza que tuvieron en Colón para traerme”, dijo PR 7.

“Llegar a Primera y ser profesional no es tan sencillo como se cree. Por eso está bueno estudiar también, porque después de retirarte te quedás sin nada. Y sino te toca progresar en el fútbol tenés un sostén para vivir después. Hay que tratar de formarse siempre”. Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, Jugador de Colón.