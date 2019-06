https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 08.06.2019 - Última actualización - 21:15

21:13

Debate de candidatos a gobernador Sin tensión, y con las estrategias definidas desde hace tiempo

Germán de los Santos



La expectativa y la tensión era elevada, pero los tres candidatos a gobernador, que a las 19 participaron el debate de cara a las elecciones de la semana próxima, no mostraron en la previa ni dientes apretados ni nerviosismo.



Al final de la campaña electoral, con un largo recorrido proselitista que se inició en febrero, cada uno parecía tener claras sus argumentaciones y estrategias, y los parlamentos que los equipos prepararon las últimas dos semanas de cara al debate.



Omar Perotti, Antonio Bonfatti y José Corral llegaron una hora antes a los estudios de Televisión Litoral, en Rosario, donde se transmitió el debate, que se extendió por dos horas y tuvo como moderadores a Analía Bocassi, de Canal 3, María Luengo, de Telefé Santa Fe y Martín Pigazzi, de Telefé Rosario.



Perotti fue uno de los primeros que arribó a los estudios, acompañado de los candidatos a diputado provincial Leandro Busatto y Silvina Frana, el actual legislador Roberto Mirabella y la compañera de fórmula Alejandra Rodenas.



El rafaelino advirtió que se sentía “tranquilo”. Y que creía que no iba a haber sorpresas. “Hay que devolverle certezas a la gente; más que sorpresas. La certeza es que la gente tenga una política de seguridad y trabajo. Los golpes de efecto se pagan caros después”, afirmó el candidato del frente Juntos. Rodenas, su compañera de fórmula, no anduvo con vueltas al afirmar que ha habido una campaña del “miedo”, por lo que el candidato del Frente Juntos “se vio forzado a salir a aclara que la EPE va a seguir siendo una empresa estatal, que la paritaria docente va a continuar si gana Perotti, entre otras cosas”. “Uno ha sido duro con los problemas, no con las personas”, apuntó.



Bonfatti llegó preparado para el debate, como señaló, con un semblante “tranquilo”, igual que su contrincante. Dijo que el diputado provincial Rubén Galassi y el consultor Fernando Dopazo fueron los elegidos para asesorarlo en los cortes. El legislador es uno de los dirigentes más cercanos al ex gobernador y Dopazo un especialista en “estrategia y comunicación política”. También lo acompañaron el ministro de Economía Gonzalo Saglione y la titular de la cartera de Educación Claudia Balagué.



“No cambiamos el discurso por quién tenemos enfrente”, consideró Bonfatti sobre cómo se había preparado para el debate. El eje del candidato apuntaría, , según anticipó, “a lo que se ha hecho y lo que se puede perder”. “Si recibo ataques alguna respuesta tendré”, alertó el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

José Corral, postulante de Cambiemos, también se mostró relajado. Opinó que es interesante que se realicen este tipo de debates que “le hacen bien a la democracia”. “Nadie se negó y lo podría haber hecho, porque nadie está obligado”, señaló. Corral llegó sin corbata, con un aire informal, y explicó que no la usa usualmente. “Sólo me la puse cuando fui al programa de Mirtha Legrand porque a ella le gusta que los hombres se vistan con corbata en la mesa”, aclaró. Sobre el debate dijo que “cada uno tiene que dar razones, pero siempre con un tono de respeto”. Corral estuvo acompañado por su compañera de fórmula Anita Martínez, el diputado del PRO Federico Angelini, Juan Martín, uno de los jefes de campaña y el analista Carlos Fara. Angelini fue el único que soltó antes del debate que Corral iba a lanzar algunos dardos contra sus competidores.