Domingo 09.06.2019

Igualdad y Participación Giustiniani: "Logramos instalar temas de los que nadie quería hablar"

El diputado de Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani se presenta a renovar su banca por Igualdad y Participación, opción independiente a los partidos tradicionales de la provincia.

En una entrevista con EL LITORAL destaca la necesidad de que en la Legislatura se escuche “una pluralidad de voces” y no se convierta en una expresión monocolor o de sólo el poder de turno.

Después de realizar una síntesis de sus compromisos y proyectos de campaña, Giustiniani advierte que Santa Fe “no saldó su deuda con la sanción de una ley provincial de educación “que fije una política de Estado más allá del gobierno de turno”, y no tiene una ley de paridad, de acceso a la información y de defensa del consumidor.



- ¿Qué se pone en juego en esta elección provincial y qué lo diferencia a usted como diputado de los otros candidatos?

- Es mucha la diferencia. Si Igualdad y Participación no hubiera estado en la Cámara de Diputados nadie hubiera hablado de un montón de temas. Desde nuestro bloque minoritario, junto a Silvia Augsburger, logramos instalar temas fundamentales, de los que nadie quería hablar o que directamente no se hubieran abordado. Nadie hubiera hablado de la ley de educación. Introdujimos nosotros el debate. Si Giustiniani no hubiera hablando de los tarifazos y de limitar las tarifas de luz y agua con las que han castigado los bolsillo de todos, no creo que se hubiera hablado de ese tema en la cámara de Diputados. Y la prueba la tiene la Cámara de Senadores en donde están los tres grandes partidos y de estos temas no se hablan.

- Cómo evaluaría la labor legislativa?

“en materia de leyes Santa Fe para llamarse progresista debería tener ley de educación, ley de defensa del consumidor, ley de acceso a la información, reforma tributaria que paguen los que más tienen y más ganan, ley de servicios públicos que limiten los tarifazos, todas leyes que hoy no tienen en temas fundamentales que quedan a discreción del funcionario de turno”.

- Usted dijo en varias oportunidades que no es “levanta manos” del poder, ¿de qué poder habla, a quién más se refiere?

- Nosotros decimos que es necesario voces que no sean levanta manos del poder, que haya pluralidad para que no haya solamente levanta manos del gobierno de turno sino para que pueda haber voces que defiendan los derechos de la gente. La gente debe saber, hay que decirle y recordarle que es impensado lo que persigue el poder: como calla, como otorga y por eso nosotros formamos parte de una opción independiente, y eso enoja y molesta. Que denunciemos, que vayamos contra las corporaciones...molesta. Y ustedes pueden comprobar todo lo que digo de lo que hice, lo que hicimos, con solo entrar a mi web; porque hay que rendir cuentas, siempre. El oficialismo ya tiene su representación y la principal oposición también, por eso es necesario que bloques como el nuestro mantengan una representación para que el debate sea plural, para que existan voces que más allá de los intereses de la política de un gobierno puedan defender la política hacia la sociedad. Es positivo que no exista una Legislatura monocolor y por eso le pedimos el acompañamiento a la sociedad para que podamos continuar manifestando estas posturas en la próxima Legislatura.

- Entre sus propuestas, pide la eliminación de las elecciones primarias, abiertas y obligatorias (PASO)

- Sí, porque hoy significan la duplicación del costo de la logística del Estado y se transformaron con el tiempo en ineficaces y muy costosas. Es innecesario para muchos partidos que teniendo lista única deben igual someterse a la compulsa electoral y es confuso para la ciudadanía que luego de varias elecciones muchos todavía se preguntan para qué sirve. Se han transformado en impopulares y la muestra de ello es la baja participación que tienen en relación con las elecciones generales. Cumplieron un ciclo y deberían reemplazarse por un sistema donde los partidos que necesiten dirimir sus candidaturas lo hagan resguardando las prácticas democráticas y transparentes hacia sus afiliados y participativas hacía los independientes que así lo deseen.

- ¿Qué plantea para la próxima Legislatura si es reelecto diputado?

- Además del tema de las tarifas y de educación, presentamos 10 medidas para para acercar la vivienda a la gente orientadas a aquellos que alquilan y a los que tomaron créditos UVA, además de un fuerte plan que posibilite el acceso a las tierras y, fundamentalmente, multiplicar por 10 un presupuesto de vivienda que sólo es del 1,2 por ciento del presupuesto provincial. Hoy tenemos un déficit de 130 mil viviendas en toda la provincia. También queremos sancionar una nueva Ley de Ética Pública para combatir la corrupción, una ley que garantice el derecho de acceso a la información pública y una ley de protección al consumidor.