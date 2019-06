"8 de cada 10 jóvenes van a trabajar en profesiones que aún no existen"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La santafesina Lucila Ballarino, especialista en Ciencias de la Información, analizó las nuevas oportunidades y los perfiles que se buscan en el campo laboral tecnológico. Hoy reside en España y en su paso por la ciudad brindó una charla sobre el aprovechamiento del Big Data, el sistema para almacenar y procesar grandes volúmenes de datos digitales.

Los cambios tecnológicos son tan repentinos que ir a la par de las innovaciones es toda una utopía y son más las personas que se quedan atrás. “Ver videos en streaming, YouTube, Netflix, o contactarse a través de WhatsApp, todo eso va dejando una huella y un registro que hasta ahora no se tenía, y dónde se tenía no era posible de procesar y almacenar porque sólo grandes instituciones como la NASA o la Agencia Meteorológica de Estados Unidos tenían capacidad para procesar toda esa información. Ahora se redujeron tantísimo los costos tecnológicos asociados a la capacidad de procesamiento masivo de datos que ya cualquier Pyme puede empezar a sacar y extraer valor de esos datos”, señaló la santafesina Lucila Ballarino, especialista en Ciencias de la Información, quien dialogó con El Litoral previo a su disertación sobre los “retos y oportunidades del Big Data en la era digital”, invitada por la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral.

Ballerino, quien reside en Madrid hace más de 9 años y es la Responsable Global de Transformación Digital de la Fundación Telefónica de España, además de referirse a los datos que se generan de la relación de las personas con los dispositivos, explicó en qué consiste el Big Data y el aprovechamiento que se le da en la actualidad: “El Big Data habla de grandes cantidades y volúmenes de datos, que están disponibles y que se producen cada vez más de manera exponencial. Todo lo que hacemos en la vida actual es digital, de hecho uno de cada dos ciudadanos mira el teléfono móvil antes de levantarse de la cama, ya sea para apagar la alarma, ver los correos. Antes de empezar nuestro día ya nos enchufamos a un celular”.

Al mismo tiempo destacó que “cada vez hay más dispositivos interconectados a la red y transfiriendo datos. Por ejemplo hay lápiz labiales que tienen microsensores que le dicen a la empresa de maquillaje cómo su clienta combinan las paletas de colores, toda esa información ahora puede ser procesada, estructurada y se le puede extraer valor, que es lo más importante del Big Data”.

Según la especialista, este mecanismo permite la apertura de “nuevos modelos de negocios, perfilamiento de usuarios, llegar a un tipo público que no se llegaba, comprender que a través de la lectura de la antena del código IMEI de un teléfono móvil sabes si es una persona que viene por primera vez al local o si viene todos los días”, ejemplificó.

—¿Tiene sus riesgos el Big Data?

—Los riesgos están vinculados a la privacidad, en eso Telefónica tiene un manifiesto digital y es una de las empresas pioneras a nivel mundial en decir públicamente que los datos pertenecen a las personas que los producen. Pero la gente tiene que ser completamente conciente de qué usos se están haciendo de sus datos y qué beneficios recibe a cambio.

Estamos siendo geolocalizados con nuestro sistema del teléfono móvil porque le estamos diciendo a Google que puede saber a dónde estamos, pero a cambio recibo ayuda de la aplicación Google Maps para llegar más rápido a los sitios que uno quiere ir. Uno entiende que puede ceder parte de su intimidad a cambio de un servicio, y en esto hay una norma que es “si no tiene costo, el negocio eres tú”, es decir que detrás de todo lo que es gratis hay un modelo de negocio. Todo lo que estas haciendo en la aplicación móvil le está aportando valor a alguien que se beneficia.

—¿Eso es malo?

—No, si vos sabes que le estás diciendo a todo el gobierno americano lo que hablas por WhatsApp, es porque los servidores están en Estados Unidos, pero a cambio me comunico con mis amigos gratis. Mientras que uno sea conciente a qué condiciones acepta, no es malo. Es importante que tomemos conciencia de lo conectados y expuestos que estamos como sociedad para tener los recaudos necesarios y así no sea una amenaza.

Sistema educativo, desactualizado

—En Argentina el sistema educativo no avanza al ritmo veloz que lo hace la tecnología y quedó obsoleto para ofrecer herramientas para formar nuevos profesionales digitales ¿Qué pensás?

—Esta realidad es mundial, no es propia de Argentina ni de Santa Fe, pasa en todos los países del mundo. El sistema educativo no se ha actualizado a la velocidad de la tecnología porque no nos comunicamos igual y no trabajamos de la misma manera. Todo ha cambiado pero la educación sigue siendo un profesor delante del aula diciendo lo que los alumnos tienen que hacer, a pesar que se sabe que está cambiando y se están utilizando medios digitales para transmitir el mismo contenido. Hoy somos nómades del conocimiento y ocho de cada diez jóvenes van a trabajar en profesiones que aún no existen.

—¿Qué hay que cambiar?

—La forma de relacionarse con los alumnos porque tienen que ser ciudadanos del mundo digital. Tienen que aprender a identificar una información válida de la que no lo es y a trabajar más en equipo. Además del problema metodológico, el otro problema es de contenido y con las habilidades que se está demandando en los perfiles del presente y no del futuro como se piensa. Lo que está claro es que a la velocidad que avanza el mundo nadie puede dejar de estudiar. Hay un concepto nuevo que es lo que se llama life long learning (aprendizaje a lo largo de la vida), lo bueno es que todo el contenido está disponible y la digitalización permite que se puedan hacer cursos del MIT (Massachusetts Institute of Technology) o Harvard gratis desde Santa Fe.

Para buscar trabajo. En España funciona una página de la Fundación Telefónica que te orienta en las profesiones digitales que demanda el mercado laboral. Foto: Flavio Raina

Oportunidades

Para la santafesina en los tiempos que corren hay muchísimas oportunidades. “Desde la Fundación intentamos que nadie se quede atrás en este mundo digital”, aseguró. En esta línea, los fines sociales de la empresa apuntan a cuatro líneas estratégicas de intervención con proyectos que ayuden a: la educación e innovación educativa; la mejora de la empleabilidad de las personas a lo largo de su vida, desde el propio secundario hasta la adultez, ya que la gente tiene que reinventarse para conseguir empleos en el mundo actual; que la cultura digital sea accesible a todos los ciudadanos; al voluntariado corporativo.

—Crearon una herramienta para conocer el perfil digital de cada uno ¿Cómo funciona?

—Sí, es un proceso que funciona utilizando minería de texto, procesamiento de lenguaje natural, mecanismos de inteligencia artificial que es súper barato y está disponible. Esto permite identificar las habilidades que se están demandando y poder hacer un mapa de las profesiones digitales que más se orientan a tu perfil. Por ejemplo si uno quiere ser un digital proyect manager (responsable de elaborar proyectos digitales), se quiere dedicar al marketing digital o trabajar con redes sociales, el sistema te indica qué habilidades necesitas perfeccionar y a qué perfiles digitales podrías aspirar en el futuro.

—¿Cuáles serían esas habilidades que busca el mercado laboral?

—No tenemos hecho el análisis en profundidad en Argentina sobre el mapa de empleo. En España los perfiles más demandados y sobre todo en los que hay una mayor brecha son los que tienen que ver con la programación y la analítica avanzada de datos. En este caso, en una ciudad como Santa Fe que tiene una de las mejores universidades de matemáticas del mundo en la UNL y que produce ingenieros, matemáticos, físicos y químicos industriales, las profesiones más de vanguardia del planeta son justamente las de analítica de datos y esa es una profesión que tiene un recorrido impresionante para los próximos 50 años.

—Además de estos perfiles ¿Qué otros profesionales o estudiantes pueden orientarse hacia este análisis de datos?

—Hay un mundo de oportunidades relacionados con el Big Data para periodistas que se dedican a extraerle valor al análisis de esos datos, porque tienen visión de contexto y pueden unir una cosa con otra. Aquellos que estudiaron o estudian Letras, están siendo lingüistas de entrenamiento de chatbots (un programa que simula mantener una conversación con una persona al proveer respuestas automáticas); los que se dedican a las Bellas Artes ahora son diseñadores de interfaces de experiencia de usuarios, son maquetadores web, diseñadores de videojuegos. Prácticamente todas las carreras profesionales tienen espacios para dedicarse a trabajar en este entorno digital.

—¿Cómo hace un ciudadano común para orientarse en esta búsqueda y llegar a la información correcta para capacitarse?

—Al hacer proyectos de intervención presencial nos encontramos que la gente no sabe por dónde empezar. Por eso el proyecto de Big Data aplicado a la línea de empleabilidad tiene que ver con ayudar a los ciudadanos a poder identificar su perfil. Tenemos un orientador a través de un chatbot, que de acuerdo a los conocimientos, intereses e inquietudes que uno tiene te dice cuál de los perfiles digitales es más afín a uno. Luego de elegir el perfil, el orientador te detalla las habilidades que debes aprender y te recomienda contenidos que ya han sido filtrados y están disponibles para empezar a formarse.

Mapa de empleabilidad

La Fundación Telefónica de España cuenta con una plataforma web (https://mapadelempleo.fundaciontelefonica.com/) para conocer las profesiones digitales más demandadas en cada región española. Una vez que la persona encuentra su perfil digital, la página indica los conocimientos que se requieren para perfeccionarse en cada profesión. “Dentro de poco, en menos de un mes, el orientador tendrá una web propia porque creemos que sirve a todo el mundo y cualquier persona podrá asesorarse independientemente si está en Santa Fe, Santiago de Chile o Madrid”, admitió Ballarino.





Su perfil



Lucila Ballarino cuenta con 13 años de experiencia en Telefónica, es experta en Ciencias de la Información y se ha especializado en Big Data (ESADE Business School); Administración de Empresas (Universidad Católica Argentina); Gestión de Proyectos Sociales (Universidad de San Andrés); y Voluntariado Corporativo (Universidad de Alcalá de Henares). Desde 2009 trabaja para la Fundación Telefónica en la que siempre ha ocupado puestos internacionales, liderando diferentes programas sociales y desde el 2017 es la responsable Global de la Transformación Digital de la organización y tiene a su cargo las áreas de Tecnología, Sistemas, Innovación, Digitalización y Big Data & Analítica.