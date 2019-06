https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Varias causas complejas

Comodoro Py tendrá su propia agenda al ritmo de una semana política clave

En medio de una semana en la que se define el cierre de alianzas, los Tribunales Federales de Comodoro Py tendrán su propia dinámica con la continuidad del juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez, al tiempo que se iniciará el debate en el expediente contra el empresario Cristóbal López y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por una millonaria evasión al fisco.

