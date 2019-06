https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 10.06.2019 - Última actualización - 10:01

9:58

Celeste Zukas, de 19 años, estudiante de Diseño y Producción de Indumentaria, enfrentará al jurado integrado por Benito Fernández, Verónica de la Canal y Fabián Zitta, con la conducción de Andrea Politti.

Desde hoy lunes 10 Una santafesina fue elegida para "Corte y Confección" Celeste Zukas, de 19 años, estudiante de Diseño y Producción de Indumentaria, enfrentará al jurado integrado por Benito Fernández, Verónica de la Canal y Fabián Zitta, con la conducción de Andrea Politti. Celeste Zukas, de 19 años, estudiante de Diseño y Producción de Indumentaria, enfrentará al jurado integrado por Benito Fernández, Verónica de la Canal y Fabián Zitta, con la conducción de Andrea Politti.

Luego del éxito de la primera temporada del programa que se emite por El Trece, producido por Laflia, arranca la segunda temporada de “Corte y Confección”. Celeste Zukas es la santafesina elegida, ya es una de las flamantes participantes.

El programa comienza hoy lunes 10 por la pantalla de El Trece, Canal 9 Litoral, y va de lunes a viernes a las 16.

El reality de moda producido por Laflia (productora de contenidos de Marcelo Tinelli) que el viernes pasado consagró al cordobés Gerardo Casas como gran ganador, mostró un enorme nivel de participantes. Y se espera lo mismo para este nuevo envío, que contará con 16 concursantes que sueñan con transformarse en el mejor talento de la moda.

La conducción del ciclo seguirá en manos de Andrea Politti y el mismo jurado de la edición original, compuesto por los diseñadores Benito Fernández, Verónica de la Canal y Fabián Zitta (además de Matilda Blanco como jefa de taller).

Elegida

Celeste Zukas, la participante elegida de la ciudad de Santa Fe, tiene 19 años y está cursando su tercer año de la carrera de Diseño y Producción de Indumentaria. Además lo complementa con un curso de costura, otro de dibujo, y un curso intensivo de Asesoramiento de imagen. También, ya lleva un año y medio trabajando en el rubro de la moda, con su propio taller de confecciones a medida en la ciudad de Santa Fe.

Cele cuenta detalles de su participación en “Corte y Confección”:

—¿Como te enteraste de la convocatoria?

—Me enteré por medio de las redes sociales y el programa, seguí la primer temporada desde el primer día, amaba el reality y cuando vi se abría el casting para participar en la segunda temporada ¡no lo dude ni un segundo!

—Contanos un poquito cómo fue el casting y cómo quedaste seleccionada.

—El casting se realizó el 23 de mayo, el lunes anterior me avisaron que había quedado seleccionada para el casting presencial (para anotarme había enviado un video mío contando por qué quería estar en el programa, a principios de febrero).

Tuvimos que confeccionar cada uno una prenda en sólo 50 minutos, ¡terminé primera entre todos los que había! No podía creerlo, tenía muchos nervios, era todo muy loco, ¡ya estar ahí en el casting era demasiado!

Después de presentar la prenda nos hicieron preguntas uno por uno y todo quedó filmado. Cuando terminamos nos dijeron que en los próximos días si recibíamos una llamada era porque habíamos quedado, y sino no. ¡Los nervios que pasé esos días creo que no me los voy a olvidar nunca !

Un sueño

—¿Qué expectativas tenés respecto a tu participación en el programa?

—La verdad que todavía no caigo, todo lo que estoy viviendo, la frase que no paro de repetir en estos días es “estoy viviendo un sueño”, y es así. Con sólo 19 años estoy cumpliendo un sueño que siempre lo vi muy lejano, y estoy a horas de que pase, ¡es increíble! Lo que más espero y quiero es disfrutar al máximo esta experiencia y dar lo mejor de mí.

—¿Cómo sigue tu presencia en el programa? ¿Cuando graban? ¿Viajás seguido o te quedás allá?

—El programa se transmite de lunes a viernes a las 16 por la pantalla de El Trece. Nosotros grabamos con una semana de anticipación, es decir, lo que nosotros grabamos este lunes ustedes lo ven el lunes siguiente! Al ser del interior ellos me dan el hospedaje que eso es fundamental, así que durante la semana vivo allá y si me da el tiempo puedo volver a santa fe a visitar a mi familia, novio y amigos.

—¿Qué es lo que más te gusta de esta experiencia?

—Lo que mas me gusta creo que es todo lo que voy a aprender, lo veo como un “curso intensivo” de diseño y costura, y como si fuera poco, de la mano de unos de los mejores diseñadores de Argentina, como lo son Verónica de la Canal, Fabián Zitta y Benito Fernández. ¡Estoy muy feliz!

Celeste Zukas está preparada para comenzar un sueño y es la afortunada elegida entre miles de personas. Santa Fe espera disfrutar junto a ella de su sueño y su talento, todos los días desde las 16 en la pantalla de El Trece.