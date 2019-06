https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sólo causó daños materiales Colocan un artefacto explosivo en la casa de un jefe policial de Rosario

Un artefacto explosivo fue colocado en la casa de un jefe policial de Rosario y al estallar causó daños materiales aunque no víctimas, ya que no había nadie en el lugar, informaron hoy fuentes judiciales.



Fuentes del Ministerio Público de la Acusación informaron que el atentado se registró ayer a las 3.45 la casa del titular de Administración y Finanzas de la Unidad Regional II de Rosario, Cristian Güemes. Los voceros dijeron que, de acuerdo con la pesquisa, personas que no fueron aún identificadas ingresaron a la vivienda situada en Pasaje Oeste al 6400 y dejaron un explosivo. El artefacto estalló poco después de que los autores de la amenaza salieran de la casa y causó daños materiales aunque no hubo víctimas ya que en la casa no había nadie, añadieron los voceros.



La fiscal de turno en la Unidad Especial de Flagrancia, Raquel Aranda, ordenó la intervención de la Brigada de Explosivos y de la Policía de Investigaciones (PDI) para la identificación del explosivo. En el lugar, el personal del PDI halló restos de explosivos, de un reloj y de una pila y notó que la puerta del tanque de nafta del auto del funcionario, estacionado a metros estaba abierta.



Por el momento no hay responsables identificados y los investigadores desconocen las motivaciones del ataque, aunque se trabaja en la búsqueda de testigos y en análisis de cámaras de seguridad para localizarlos.