La obra cuenta con un presupuesto oficial que supera los 168 millones de pesos. El acto será en el edificio Vieja Usina de esa ciudad, situado en Rivadavia 1656.

Este miércoles se realizará el acto de apertura de sobres con las ofertas económicas para las obras de un nuevo acceso norte a la localidad de Santo Tomé, desde la Autopista Rosario-Santa Fe.

La obra tiene un presupuesto oficial de $ 168.397.207 y tiene como objetivo mejorar la circulación y seguridad del ingreso y egreso a la localidad.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, resaltó la importancia de avanzar con esta obra para todos los santotomesinos, y también por el impacto que tendrá en toda la región del departamento La Capital, y valoró la trascendencia que tiene para un gobierno cumplir con lo comprometido a los vecinos.

‘Desde el inicio de nuestro gobierno dijimos que las obras para nosotros iban a ser una prioridad, y hemos cumplido. En estos tres años de gestión, hemos invertido como nunca antes en obra pública en todas las ciudades y pueblos de la provincia de Santa Fe, sin distinguir entre grandes y chicas, sin hacer diferencias por colores políticos. Dijimos que la marca de nuestro gobierno iba a ser la de una gestión de mucha acción, en equipo con los intendentes y presidentes de comuna. Hoy, todo eso es una realidad. Multiplicamos varias veces los presupuestos de vialidad, de construcción de escuelas, terminamos hospitales, acueductos. Hicimos obras de distintas magnitudes, todas en simultáneo, que no se están haciendo en ninguna otra provincia de la Arge ntina, y tampoco esta realizando el gobierno nacional. No hemos parado un minuto. En el medio de un país que tiene una macroeconomía estancada y con inflación, Santa Fe se destacó por sus políticas contracíclicas, que buscan promocionar la generación de empleo en un contexto sumamente adverso. Y así continuaremos hasta el 10 de diciembre de 2019. Porque nuestro compromiso no es con las próximas elecciones, sino con las próximas elecciones‘

Por su parte el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay comentó: ‘Hemos construido más de 40 accesos a distintas localidades de la Provincia y no vamos a dejar un solo pueblo sin al menos un acceso seguro‘

Foto: Infografia El Litoral

El acto



El acto se llevará a cabo a las 10, en el edificio Vieja Usina de Santo Tomé, situado en Rivadavia 1656 y contará con la presencia de la intendente de Sauce Viejo, Daniela Qüesta, el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, el senador departamental, Miguel González y el Administrador de Vialidad, Pablo Seghezzo.

La obra



El objetivo del proyecto comprende el diseño y la pavimentación de las ramas de enlace de ingreso y egreso a la autopista AP01 en la localidad de Santo Tomé.

Esta obra viene a generar mayor seguridad de circulación, dando acceso y redirigiendo el tránsito propio de la zona por las calles colectoras existentes.

Además del diseño estructural se complementará con obras de drenaje. También esta previsto nueva iluminación, señalización horizontal y vertical, recubrimiento de banquinas, entre otras.