https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 10.06.2019 - Última actualización - 21:36

21:30

Las tareas forman parte de los trabajos que Vialidad Nacional emprende sobre la Ruta Nacional Nº 11 en el tramo Santa Fe, desde Timbúes hasta Reconquista. Estas obras incluirán un fresado íntegro, reposición de la carpeta asfaltica, sellado de juntas y mejoramiento de los desagües existentes, entre otros puntos a intervenir. También abordarán el trecho que pasa frente al Aeropuerto Metropolitano Santa Fe y las avenidas Riccheri, Luján y 7 de Marzo de Santo Tomé.

La noticia esperada Reconstituirán el puente Carretero Las tareas forman parte de los trabajos que Vialidad Nacional emprende sobre la Ruta Nacional Nº 11 en el tramo Santa Fe, desde Timbúes hasta Reconquista. Estas obras incluirán un fresado íntegro, reposición de la carpeta asfaltica, sellado de juntas y mejoramiento de los desagües existentes, entre otros puntos a intervenir. También abordarán el trecho que pasa frente al Aeropuerto Metropolitano Santa Fe y las avenidas Riccheri, Luján y 7 de Marzo de Santo Tomé. Las tareas forman parte de los trabajos que Vialidad Nacional emprende sobre la Ruta Nacional Nº 11 en el tramo Santa Fe, desde Timbúes hasta Reconquista. Estas obras incluirán un fresado íntegro, reposición de la carpeta asfaltica, sellado de juntas y mejoramiento de los desagües existentes, entre otros puntos a intervenir. También abordarán el trecho que pasa frente al Aeropuerto Metropolitano Santa Fe y las avenidas Riccheri, Luján y 7 de Marzo de Santo Tomé.

Los 80 años que en julio de este 2019 estará cumpliendo el puente Carretero, vienen con una gran noticia: reconstituirán la carpeta asfáltica y efectuarán una intervención integral a lo largo de los tres kilómetros y medio de extensión que posee la interconexión vial que une las ciudades de Santo Tomé y Santa Fe. Estas tareas incluirán, entre otras cosas, un fresado íntegro, reposición de la carpeta de desgaste, sellado de juntas y mejoramiento de los desagües existentes, por nombrar algunas de las intervenciones previstas.

Este paquete de acciones aliviará los dolores de cabeza que la deteriorada estructura genera en los más de 40 mil habitantes que diariamente la atraviesan. Los trabajos forman parte del conjunto de obras que Vialidad Nacional comienza a desarrollar por estos días sobre la Ruta Nacional Nº 11, entre Timbúes y Reconquista (cerca de 467 kilómetros). Tal como se informó oportunamente, son obras de repavimentación y bacheo, reparación de puentes, reacondicionamiento de banquinas, colocación y reposición de defensas metálicas, nueva señalización horizontal y vertical y reparación y limpieza del sistema hidráulico y desagües.

El plan establecido por el organismo nacional no sólo atraviesa a la provincia de Santa Fe sino que llegan hasta Resistencia, Chaco, comprendiendo un total de unos 660 kilómetros de este corredor a partir de una inversión superior a los mil millones de pesos.

Desde la Municipalidad de Santo Tomé, la directora de Gestión y Desarrollo de Proyectos, Mariana Albornoz, aclaró a El Litoral que no se trata de una repavimentación del Carretero, sino que es una reconstitución. Cabe aclarar que los trabajos también alcanzarán el tramo de la ruta que pasa por el Aeropuerto Metropolitano Santa Fe (ex Sauce Viejo), el cual también presenta condiciones de deterioro visiblemente notorias, y la zona urbana de Santo Tomé. Esto implica las avenidas Riccheri, Luján y 7 de Marzo, donde se hará bacheo, se completará el trabajo de fresado que se hizo tiempo atrás y nunca se había terminado como corresponde (faltó volver a colocar la carpeta asfáltica), y se arreglarán de banquinas, las que no están pavimentadas y presentan condiciones muy precarias debido al paso del transporte público de pasajeros.

.

Foto: Archivo.



Plan en espera

En diálogo con este medio, Albornoz recordó que desde que se terminó la concesión de la ruta 11, Vialidad Nacional comenzó a preparar licitaciones en módulos para reparar esta vía de comunicación, una de las más extensas del territorio argentino. “Venimos haciendo reclamos por las condiciones del puente y de las avenidas desde hace muchísimo tiempo; esto es una gran noticia, pero aún no tenemos mayores precisiones sobre cómo se va a trabajar y cuándo comenzarán, ya que recién la semana que viene nos enviarán el plan de trabajo”, señaló la funcionaria.

¿Cómo será el cronograma laboral y la forma en que los obreros trabajarán sobre el puente Carretero, teniendo en cuenta la intensa circulación que se registra a diario, sobre todo en horas picos? Es una de la preguntas que interesada sobremanera al municipio local.

“Si bien por ahora no sabemos nada del plan, pensando en voz alta supongo que habrá que coordinar tareas entre el municipio local y el de Santa Fe, junto con Vialidad Nacional y Seguridad Vial, y se irá alternando el paso mientras se efectúan las obras, primero en una mano y después en la otra; son solo conjeturas ya que aún no sabemos ni la forma, ni los horario ni nada, las especificaciones aún no recibimos”, añadió Albornoz. Más allá de la escasez de datos, la noticia entusiasma a los vecinos y a la administración municipal, puesto que hoy la conexión está plagada de baches, con juntas abiertas, suciedad, desagües tapados y falta de mantenimiento general, además de las falencias que presenta el sistema de iluminación. “Después de mucho tiempo tendremos una intervención en el Carretero, luego de numerosos reclamos que hemos realizado y que finalmente tuvieron su respuesta”, concluyó Mariana Albornoz.

Obra de envergadura continental



La construcción del puente Carretero se planificó en un plazo de ejecución de 24 meses, con un costo que ascendía a los $ 3.135.907,31. Ya con el proyecto ejecutivo en mano, el 14 de julio de 1937 comenzaron los trabajos. Tras dos años de tareas, el 14 de julio de 1939 se dio por terminada la obra, mientras que el 11 de agosto se produjo la recepción provisoria, bajo las condiciones de que la empresa constructora debía mantener su conservación durante los primeros 12 meses. Lo llamativo de esta historia es la prueba de carga que se efectuó para corroborar la resistencia del puente.

Según relató el fallecido historiador santotomesino Ernesto Grenón, en las mismas se emplearon en algunos lugares 6 camiones con arena de 8 toneladas cada uno, lo que sumaban 48 toneladas: en otros espacios se colocaron 9 camiones de 8 toneladas cada uno, o sea 72 toneladas. Para ese momento, el puente Carretero era una obra de ingeniería de gran envergadura, que motivó la apreciación de estudiantes y docentes de todo el mundo que se acercaban para analizar esta estructura. No solo fue visitada durante la referida prueba, sino también durante toda su construcción ya que en su tiempo era considerada como una las edificaciones más importantes del mundo y la mayor de Sudamérica. Su recepción definitiva ocurrió el 15 de julio de 1940, para luego ser inaugurada de forma oficial el 8 de abril de 1941, como parte de una serie de actos del gobernador santafesino Manuel de Iriondo.