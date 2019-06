https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos parejas y sus invitados levantaron el telón del nuevo ritmo. Además, se suspendió la eliminación y Luciana Salazar y Leticia Brédice seguirán en el certamen.

Una salsa condimentada



Lourdes Sánchez y Federico Bal fueron los encargados de inaugurar el tercer ritmo de la competencia, la salsa en trío, con el Bicho Gómez de invitado y una coreografía de “Thriller”, de Michael Jackson, para la cual se lookearon como zombies.

“¿Te llevás bien con Macarena Rinaldi?”, le preguntó filosamente Ángel De Brito (voto secreto) en la ronda de devoluciones. Y agregó: “Me gustó lo que armaron, fue original. Pero igual quisiera escuchar la opinión del BAR”. Carolina “Pampita” Ardohain (8) reconoció: “A mí la propuesta no me terminó de convencer. Capaz con otro tema se lucían más”. Florencia Peña (7) coincidió: “Fue un riesgo que no me convenció. Funcionaron muy bien, pero me hubiera gustado una salsa más picante”. Por su parte, Marcelo Polino (3) destacó: “Me pareció raro una salsa en el cementerio”. En representación del BAR, Flavio Mendoza observó algunas fallas en los trucos: “Eso lamentablemente es un punto para abajo”. Laura Fidalgo señaló un error técnico de Lourdes, quien se molestó por la crítica. “A mí la gente maleducada no me gusta”, disparó Laura, que decidió bajar un punto. “Me estás diciendo una pavada”, se defendió Lourdes.

Finalmente, Aníbal Pachano también bajó un punto y salió en defensa de su compañera: “Sos una gran maleducada, Lourdes”. Total: 15 puntos. Antes de que se retire la pareja, Fede pidió más respeto a la hora de hablarse y Aníbal lo frenó: “Vos a mí no me vas a enseñar”.

Mora y su invitada



Mora Godoy y Cristian Ponce convocaron a Bianca Iovenitti, la novia de Fede Bal, para hacer su coreografía de “Vente pa ca”, de Ricky Martin. Con Fede todavía en el estudio, Bianca le contó a Marcelo sobre la relación y recordó: “¡Lo que me costó que nos pongamos de novios!”.

A la hora de las devoluciones, De Brito (voto secreto) comentó: “Me gustó la elección de la invitada, aunque los vi un poco desprolijos”. Además, pidió el BAR y tuvo un duro cruce con Flavio. “Somos todos compañeros de trabajo”, intentó poner paños fríos Pampita (8). Y analizó: “Fue una coreo con mucha técnica, pero faltó conexión”. Flor (7) sostuvo: “Arrancaron bien pero se empezaron a diluir. Me gustó mucho el trío, pero la coreo no terminó de definirse”. Polino (3) compartió la opinión de sus colegas: “Empezaron bien y se fueron desinflando. Lo vi un poquito antiguo, además”.

A su turno, Flavio elogió a Bianca y mantuvo la nota. Laura vio “mucho más suelta y relajada” a Mora, por lo que subió un punto. En tanto, Aníbal celebró la incorporación de Bianca, le pidió a Mora que se relaje más y elevó el puntaje. Total: 20 puntos.

Se postergó la salida



Finalmente, Marcelo presentó a las dos parejas que habían quedado en el voto telefónico en la gala de sentencia de pop latino: Luciana Salazar-Gonzalo Gerber y Leticia Brédice-Fernando Bertona. Sin embargo, ante la incorporación de nuevas parejas, Marcelo consideró “una injusticia” que Luciana o Leticia deban abandonar la competencia y dejó vacante la eliminación.