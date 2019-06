Se define la fase clasificatoria

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se cumplirá la tercera jornada en CRAI y el Hipódromo de Rosario.

Tras las dos exitosas jornadas iniciales, el World Rugby U 20 Championship Argentina 2019 concretará este miércoles la tercera y última fecha de su primera fase, con el desarrollo de tres partidos en CRAI y otros tantos en el Hipódromo de la ciudad de Rosario.

De este modo, el segundo certamen en importancia en el “Planeta Rugby” tendrá definidos a sus semifinalistas; como así también, a los Seleccionados que pugnarán por los puestos intermedios, comprendidos entre el 5to. y 8vo.; además de los que lo harán por las posiciones de retaguardia: de la 9na. a la 12ma.

De argentinos

En lo que respecta al Seleccionado Argentino Menores de 20 años, tras la inobjetable victoria alcanzada el sábado pasado en nuestra capital, recibió la mala noticia generada por las bajas de dos de sus integrantes, producto de sendas lesiones.

En primer término, el centro de Duendes Rugby Club, Santiago Chocobares, sufrió un traumatismo en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, que aparentemente lo marginaría del resto de la competición, que se extenderá hasta el sábado 22 de junio.

Por su parte, Ramiro Gurovich, hooker del Club Atlético Estudiantes de Paraná, tuvo una fractura espiroidea con mínimo desplazamiento en la mano izquierda, lo que también lo mantendría al margen en lo que falta del torneo.

Por tal motivo, el staff que comanda José Pellicena, incorporó al tucumano Mariano Muntaner y el back de Pucará, Francisco Jorge, quienes habían formado parte de la etapa previa.

Tras la caída ante Gales, por 30 a 25 en el debut, Los Pumitas quedaron condicionados: el triunfo por 41 a 14 ante Fiji, “oxigenó” las chances de acceder a semifinales. Sin embargo, para hacerlo, están obligados a vencer a Francia (el campeón- defensor) este miércoles, desde las 13, en el escenario del parque Independencia.

Vale recordar que los Baby Coqs superaron en el debut a Fiji, por 36 a 20; mientras que posteriormente hicieron lo propio con Gales, por 32 a 13. De este modo, están muy bien posicionados en el Grupo A.

De allí la imperiosa necesidad de los argentinos de conseguir un triunfo mañana y estar especialmente atentos a lo que a partir de las 13 ocurra en nuestro medio, en el duelo entre galeses y fijianos.

Thomas Gallo, Pablo Dimcheff y Francisco Coria; Manuel Bernstein y Lucas Bür; Juan Cruz Pérez Rachel, Juan Martín González y Bautista Pedemonte; Gonzalo García y Joaquín De la Vega Mendía; Mateo Carreras, Gerónimo Prisciantelli, Juan Pablo Castro (capitán), Rodrigo Isgro e Ignacio Mendy.

Suplentes: Francisco Minervino, Mariano Muntaner, Francisco Calandra, Estanislao Carullo, Agustín Toth, Ramiro Tallone, Jerónimo Gómez Vara, Federico Parnas, Joaquín Pellandini, Nicolás Roger, Francisco Jorge, Tomás Acosta Pimentel y Marcos Moneta.

Además...

En lo que respecta a los partidos de este miércoles, serán los que se detallan a continuación.

En CRAI: a las 10.30, Irlanda ante Italia; a las 13, Gales con Fiji y a las 15.30, Australia (el único clasificado para semifinales) con Inglaterra.

En el Hipódromo de Rosario: a las 10.30, Georgia con Escocia; a las 13, Argentina con Francia; a las 15.30, Nueva Zelanda con Sudáfrica.

Un dato que merece especial atención, es el relacionado a las formas de desempate en caso de igualdad de puntos en las posiciones, al concluir la instancia inicial.

A) El ganador del partido entre los equipos empatados.

B) El equipo que tenga la mayor diferencia entre los tantos a favor y en contra.

C) El equipo que tenga la mayor diferencia entre los tries anotados y los tries recibidos.

D) El equipo que haya anotado la mayor cantidad de puntos en todos sus partidos de grupo.

E) El equipo que haya marcado la mayor cantidad de tries en todos sus partidos de grupo.

F) Si no se llegara a un desempate con los puntos anteriores, se resolverá con el lanzamiento de una moneda.