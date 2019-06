Dietrich cruzó a funcionarios de la provincia y les pidió que "no peleen"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro de Transporte de la Nación admitió demoras en obras viales y “problemas presupuestarios”, pero pidió valorar las inversiones totales que el gobierno central realiza en Santa Fe. También disintió con Gonzalo Saglione, quien denunció una suerte de discriminación para favorecer a Capital Federal.

El Litoral | politica@ellitoral.com

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, rechazó las declaraciones reiteradas de funcionarios de la provincia que advierten sobre la ausencia casi total de inversión nacional, esencialmente, en obras viales. El funcionario llegó a Santa Fe para acompañar a los candidatos locales de Cambiemos (ver aparte) y consultado por El Litoral, reconoció demoras en los trabajos de algunas rutas, aunque reivindicó los trabajos que desarrolla el gobierno central en territorio santafesino.

“Cuesta entenderlo -dijo Dietrich sobre los planteos del Socialismo-. A veces cuando leo esas declaraciones me sorprenden. La provincia de Santa Fe en la época kirchnerista estuvo totalmente olvidada. La ruta 19 la hizo la provincia, cuando debía haberla hecho la Nación. De hecho, estamos haciendo la ruta desde San Francisco hasta Córdoba que va a ser de fuerte impacto para todos los santafesinos”, aseguró. El funcionario sostuvo que “hoy ya tenemos repavimentados 130 km de la ruta 34; una ruta que estaba en muy mal estado. Si recorremos todo lo que hicimos en esa ruta es inédito. Es una de las rutas de la muerte. Y lo estamos haciendo porque no lo hicieron los gobiernos anteriores”, sostuvo. “Es cierto que en algunas obras como la autopista de ese mismo corredor hemos tenido demoras -admitió-. Pero las hemos tenido porque hemos encontrado en el 2015 obras totalmente paradas con proyectos ejecutivos totalmente distorsionados. Mientras pudimos seguir, seguimos. Pero lamentablemente la 34 en toda la zona de Sunchales, era una obra que tenía serios problemas hidráulicos que, para arreglarlos, llevó tiempo”. Dietrich anticipó que “en 30 ó 60 días estaremos terminando la ruta 34 en la zona de Sunchales, en tanto que ya hemos terminado unos cien km de la 98 en la conexión con Ceres”, destacó.

La 11 y otras

Respecto de la ruta nacional 11, el ministro recordó que “la encontramos en un estado calamitoso. Hoy la tenemos en tres zonas en obra y es una repavimentación de más de 600 km aproximadamente”.

Asimismo, recordó que se ha repavimentado casi toda la ruta 9 entre Rosario y Buenos Aires, y habló sobre la ruta 33. “Hicimos allí una licitación que la adjudicamos pero no se pudo empezar por una cuestión presupuestaria. Todos sabemos que tenemos restricciones presupuestarias -admitió-, pero lo que le quiero decir a los santafesinos es que no tenemos dudas de que falta muchísimo porque la infraestructura vial argentina era una catástrofe”. Sobre esa base, planteó que “teníamos el 50 por ciento de la red en mal estado. Avanzamos mucho, pero nos falta mucho más. Ése es nuestro compromiso en los próximos años de gobierno”, garantizó.

Versus Saglione

En otro orden, Dietrich refutó declaraciones del ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, quien aseguró que por cada peso que Nación invierte en Santa Fe, destina seis a Buenos Aires y tres a Córdoba.

“No es así -dijo el funcionario-. Tengan en cuenta que acá estamos hablando de inversión en infraestructura. Lo que invertimos en los trenes de carga en la provincia -ejemplificó- no se dio nunca en el país; hablamos de miles de millones de dólares que se están invirtiendo. La obra de la Circunvalación de Santa Fe es de 3 mil millones de pesos. Las obras que estamos haciendo de pavimentación y repavimentación más los proyectos que tenemos hechos demandan inversiones millonarias. La Circunvalación de Rosario -recordó- comenzó en 2009. En 2015 se había hecho sólo el 50% de la obra. Estamos hablando de seis años. Terminamos en dos años y un poquito el otro 50% y dejamos la conexión con la ruta 34 totalmente lista”.

En función de todo ello, Dietrich dejó un consejo a las autoridades provinciales. “Yo lo que le diría al gobierno de la provincia de Santa Fe es que hay que mirarse un poquito más para adentro; no hay que pelear tanto. Nuestro espíritu nunca ha sido de pelea. Hay un montón de transformaciones que se produjeron en la provincia desde que Macri es presidente, entre ellas, que cuentan con recursos que antes no tenían; o que no tienen que ir a suplicarle a la Nación, sino que hay reuniones de trabajo permanentes”, destacó. Y citó otro caso de obras en Santa Fe. “La pista del aeropuerto de Sauce Viejo la hizo la misma empresa que la hizo en San Juan. Nosotros empezamos y terminamos las pistas en tres meses. La de acá tardó entre siete y nueve meses, con un aeropuerto cerrado con todo lo que eso implica. Ahí lo que se ve es que el gobierno provincial tiene oportunidades de mejora. Hemos tenido múltiples reuniones con el gobernador y con José Corral, que siempre tuvo una actitud de colaboración. La provincia también ha hecho muchas obras, pero porque tiene recursos que en buena medida provienen de Nación”, concluyó.

Puente

Consultado sobre la posibilidad de construir un nuevo puente entre las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, el ministro Dietrich aseguró que ya se les ha transmitido a las autoridades pertinentes que “dicha conexión tiene una lógica de circulación muy local, y en consecuencia, requiere de un involucramiento concreto de la provincia. La Nación puede estudiar cómo colaborar. Pero la provincia tiene un rol esencial”, insistió.