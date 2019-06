Gestiones para que sigan Martínez y Brian Alvarez

El Litoral

A excepción de Claudio Corvalán, que fue el primero en asegurar su continuidad, la mayoría de los jugadores cuyos préstamos vencen a fines de este mes podrían dejar de pertenecer a la institución.



Inclusive, hay futbolistas que ni siquiera se sumarán este miércoles a las prácticas, en lo que será el retorno al trabajo de Madelón y los jugadores.



Así como se decidió —e informó oficialmente— que tanto Nereo Fernández como Jonathan Bottinelli rescindieron sus contratos por razones “deportivas”, hay otros jugadores que no estarán en los planes de Madelón.



Ni Santiago Zurbriggen, ni Federico Andrada ni Matías García estarán en el retorno a los entrenamientos, mientras que se disipan las posibilidades de que Augusto Lotti pueda continuar, más allá de que en esta mitad de año había tenido un fuerte repunte y fue uno de los jugadores que creció en lo futbolístico a partir de aquellos dos goles marcados a Boca en el amistoso que jugó en el Minella de Mar del Plata.



Una de las prioridades es la continuidad de Damián Martínez. Los dirigentes de Unión y Martín Zuccarelli están en negociaciones con el representante del jugador, que todavía tiene un año más de contrato con Independiente.



El contrato del jugador vence el 30 de junio, al igual que el de Brítez con Independiente. Ocurre que Independiente ya anunció, a través de Beccacece, el flamante entrenador, que no lo tendrá en cuenta. Brítez está de vacaciones en el exterior y retornará el fin de semana que viene, pero su idea es aprovechar algunas de las ofertas que ha recibido. Como el pase de Brítez pertenece a Unión, habrá que arreglar también con el club. Y como ya anticipó El Litoral, la idea es que uno de los dos se quede. Y hoy por hoy, el que tiene más chances de hacerlo es Martínez, por lo cuál hay gestiones para arreglar su continuidad en el club.



En el rearmado del plantel, habrá que tener en cuenta las desvinculaciones. Ya hay dos titulares afuera (Nereo y Bottinelli), más otro que tiene casi todas las chances de irse (Zabala a Rosario Central) y a ellos se agrega Franco Fragapane. Si bien Unión le mejoró la oferta para negociar su continuidad, el volante tendría muchas posibilidades de jugar en Vélez, que lo quiere.



En cuanto al arquero, habrá que esperar la decisión final de Matías Castro y también la que tome Madelón. Por lo pronto, el uruguayo, que tuvo un buen año en Temperley, deberá retornar a Unión más allá de que le han ofrecido continuar en el club del sur del Gran Buenos Aires.



Sin dudas que la salida de Bottinelli es un aspecto que no puede pasar desapercibido a la hora de hacer un esfuerzo para la llegada de un refuerzo en la zaga. A Madelón siempre le gustó Cristian Lema, el zaguero que arrancó en Guillermo Brown de Madryn y luego pasó por Newell’s, Tigre, Quilmes, Belgrano, Benfica de Portugal y actualmente se encuentra en Peñarol de Montevideo.



Ya desde el tiempo en el que jugaba en Belgrano —club al que dirigió—, Madelón puso los ojos en este buen defensor de 26 años, aunque la realidad indica que cualquier negociación tropezaría con una realidad: la económica.



Así como Lotti tendría la chance de ir a jugar a Atlético Tucumán si es que se concreta la incorporación de Barbona a Racing (que aseguró a Matías Rojas), habrá que ver cuál es la idea de Coudet con relación a Brian Alvarez, quien durante este segundo semestre estuvo lesionado y no pudo ser tenido en cuenta por Madelón, que lo había puesto como titular el día de la victoria ante Boca, cuando se lesionó.



Si bien la salida de Fragapane obligará a la búsqueda de un carrilero por izquierda, Alvarez no deja de ser una alternativa. Pero dependerá mucho de lo que diga Madelón y también de los planes que tenga Racing con este jugador. Por lo que pudo averiguar El Litoral, la intención de Unión es que Alvarez continúe en el club.



Con la salida de Lotti y de Andrada, quedarán tres delanteros en el plantel: Cuadra (a préstamo hasta diciembre), Mazzola (con contrato hasta junio del año que viene) y Franco Troyanski. Es decir, es otro de los sectores del equipo que se deberá reforzar convenientemente.

¿Qué pasará con De Iriondo?



El volante rojiblanco, Manuel De Iriondo, es otro de los que debe retornar porque ha finalizado su vínculo con Olimpo de Bahía Blanca, descendido al Federal A.



En la misma situación está Matías Gallegos, el centrodelantero que tuvo mucho menos rodaje que De Iriondo durante su incursión por el club bahiense.



Ambos préstamos se hicieron por seis meses, a préstamo sin cargo y sin opción, razón por la cual tienen que volver al club.



¿Qué pasará con De Iriondo?, es otro tema a definir con Madelón. Cuando se produjo el préstamo, el técnico señaló que “los voy a dejar ir para que puedan tener una continuidad que yo no les puedo asegurar acá”.

Aquino no vuelve



Claudio Aquino tiene todo arreglado para continuar en Guaraní de Paraguay por lo cuál es otro de los jugadores que no volverá a Unión, más allá de que el club tiene la propiedad de la mitad del pase.



El jugador tiene un año más de contrato, por lo que se deduce que si definitivamente arregla su continuidad en el club paraguayo, ya no tendrá posibilidades de volver a Unión.



Aquino se lesionó el día del partido con Huracán, en 2017 y ya no pudo recuperar la titularidad que había tenido desde el arranque de la temporada. Cuando finalizó la misma, el año pasado, tuvo la posibilidad de encontrar continuidad en Paraguay y ahora es casi un hecho que seguirá en ese club.

La vuelta



El plantel rojiblanco, con Madelón a la cabeza, retornará este miércoles a las 16 al trabajo. A partir de ese momento se empezarán a definir algunas cuestiones.

“Tengo una buena relación con Spahn y la gente que lo acompaña, pero no es el momento de volver a Unión, en otra ocasión será. Cuando me fui, le dije a Madelón que me hubiese gustado jugar más. No es lo que habíamos hablado cuando decidí salir de un lugar hermoso en el que estaba jugando, para venir a Unión”. Rodrigo Gómez. Ex jugador de Unión