Martes 11.06.2019 - Última actualización - 14:34

No, el video viral del tren que circula por una montaña no fue filmado en la Argentina sino en los Estados Unidos

Por Reverso Circulan por redes sociales publicaciones con un video de un tren con varios vagones que transita por una montaña junto con la afirmación de que se trata de un ferrocarril argentino que “baja de Salta al puerto de Santa Fe”. Sin embargo, Reverso pudo comprobar que esto es falso: aunque el texto del contenido viral hace referencia a un logro del Gobierno nacional, el video que lo acompaña no fue filmado en la Argentina sino en California, en los Estados Unidos. El contenido audiovisual fue compartido por al menos 13 usuarios en Facebook, cuyas publicaciones tuvieron más de 8 mil compartidos y más de 162 mil reproducciones en conjunto -según un relevamiento realizado por este medio-. La desinformación circuló también por Twitter, donde fue retuiteada casi 4 mil veces (ver acá y acá). La verdadera historia detrás de las imágenes Luego de realizar una búsqueda inversa de imágenes para conocer el origen del video, Reverso pudo comprobar que el tren que se puede observar circula, en realidad, por California, en los Estados Unidos, y no entre las provincias de Salta y Santa Fe, como dicen los posteos virales. La construcción ferroviaria que se muestra en las imágenes, en las que el ferrocarril atraviesa un túnel y después rodea un cerro, es conocida como el “Tehachapi Loop” (bucle en inglés) y pertenece a una porción de la red de la empresa Union Pacific Railroad. Este tramo de vías en California fue construido entre 1874 y 1876 y sigue todavía en uso. En el lugar se encuentra una placa con la historia del Tehachapi Loop en la cual se lee que la construcción es “una de las siete maravillas del mundo de los ferrocarriles” y que fue considerada como un hito histórico de la ingeniería civil estadounidense por la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Civiles. Algunas de las publicaciones fueron compartidas junto con el siguiente texto: “Es el tren que baja de Salta al puerto de Santa Fe, después de muchos años. Equivalente a 150 camiones. Tarda 3 días. Transporta 100 vagones, le llaman la bestia y lleva 6000 toneladas de cereal. Antes solo iban 30 vagones y tardaba 10 días. Todo este adelanto lo logro el Ministro Dietrich”. Esto tiene relación con un hecho real, aunque las imágenes virales no coinciden. Según informó el Ministerio de Transporte de la Nación en un comunicado oficial, el tren Belgrano Cargas hizo un viaje de prueba en mayo último, y transportó 100 vagones cargados desde Joaquín V. González, en Salta, hasta Timbúes, en Santa Fe. El tren llegó en 3 días y viajó 1180 kilómetros a lo largo del ramal cerealero que recorre esas provincias, de acuerdo con lo informado por la cartera que lidera el ministro Guillermo Dietrich. En octubre último se realizaron otras dos pruebas de este tipo y se proyecta que a partir de septiembre próximo estos trenes podrán transportar 6000 toneladas netas, frente a las 3800 actuales, según el anuncio oficial. No es la primera vez que se vincula erróneamente el video del Tehachapi Loop con un tren de otra parte del mundo. Existen publicaciones que lo ubican en China y Alemania, y otras que señalan que fue filmado en India. Esta nota fue producida como parte de Reverso, la iniciativa colaborativa contra la desinformación en la campaña electoral de 2019 Autora: Victoria Leiva

