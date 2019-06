https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 12.06.2019 - Última actualización - 7:20

Copa América 2019 Scaloni ya tendría el once para el debut contra Colombia

El Litoral / Télam

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, ya dio claros indicios de tener la formación para el debut en la Copa América de Brasil del próximo sábado ante Colombia, en Salvador de Bahía, con Ángel Di María, Germán Pezzella y Leandro Paredes entre los titulares.



Scaloni paró este martes, ya con mayores exigencias tácticas que los anteriores entrenamientos, un 4-4-2 elástico, que según las circunstancias puede transformarse en un 4-3-3, siendo clave en esa mutación el ingreso de Di María, que justamente no fue de la partida frente a Nicaragua el viernes pasado en San Juan.



En el segundo entrenamiento desarrollado en el complejo del club de la segunda división de Brasil, Vitória, a diferencia del primero, la buena noticia es que no llovió y el técnico pudo perfilar el equipo titular.



Esta idea de Scaloni de definir anticipadamente a los 11 que arrancarán la fase de grupos es valiosa para darle rodaje y aceitar el entendimiento entre sus integrantes en el día a día.



Así, el seleccionado alineó en el trabajo futbolístico de este martes por la noche (antes de las 18 ya está oscuro en Salvador de Bahía) un conjunto que bien podrá resonar en los parlantes del estadio Arena Fonte Nova, de solamente tres tribunas, cuando se den a conocer las formaciones iniciales, con Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes y Ángel Di María; Lionel Messi y Sergio Agüero.



De esta manera se registraron tres cambios respecto del mencionado cotejo ante los nicaraguenses, con los ingresos de Pezzella por Juan Foyth, Tagliafico por Marcos Acuña y Di María por Matías Suárez.



La presencia de Acuña ante los centroamericanos fue una prueba que quiso realizar Scaloni, mientras que en los otros dos casos la decisión de preservar a Pezzella y Di María fue la de no arriesgarlos por cuestiones físicas.



Y en el caso de "Fideo", por su propensión a repetir lesiones musculares cuando encara el trabajo con el seleccionado argentino, en algunos puntos quizá originadas en razones psicológicas, ya que el futbolista de París Saint Germain siente como pocos a su país, al punto de tener tatuada una bandera argentina en el gemelo derecho.



Pero con Di María en cancha la presencia de Acuña no se tornaba conveniente, ya que por el sector izquierdo hacía falta un lateral más posicional, y por eso Tagliafico volvió a la titularidad de la que ya supo disfrutar durante el Mundial de Rusia bajo la tutela de Jorge Sampaoli.

La decisión de juntar a Paredes con Lo Celso y a éste asociarlo a primera agua con Messi es una idea que el técnico santafesino trae "de fábrica", y por eso, más allá de que manejó en algún momento la posibilidad de incluir al tucumano Roberto Pereyra en lugar del ex Boca Juniors, hoy también en el París Saint Germain, finalmente fue fiel a sus convicciones.



Y para la posición de volante central, ante la imposibilidad de encontrar un "símil" Javier Mascherano, descubrió en Guido Rodríguez a un mediocampista con menos despliegue y marca, pero más ubicuidad y manejo.



En tanto que para atacar, si en algunos pasajes del encuentro frente a Colombia (el sábado desde las 19) se conforma el tridente Messi-Agüero-Di María, será el mismo que utilizó otro ex Newell's como Gerardo Martino durante las últimas dos Copa América, la de 2015 en Chile y la de 2016 en los Estados Unidos.



El seleccionado argentino volverá a entrenarse este miércoles, como todos los días hasta el viernes, a partir de las 18, y la prensa observará los últimos 15 minutos de entrenamiento en vez de los primeros, por lo que existe la gran posibilidad de que dos futbolistas entren en contacto con el periodismo.

Un tema que mantiene relativamente incómodos a los jugadores por estas horas es la comodidad que ofrece el Novotel Aeroporto donde se encuentran concentrados, que está a media hora del centro de la ciudad, a 15 minutos del aeropuerto de Salvador y a 20 del lugar de entrenamiento, pero cuenta con un gimnasio muy pequeño y no tiene lugares comunes para que los futbolistas puedan compartir los prolongados momentos libres que tienen durante el día.



La Conmebol decidió que los hospedajes de los distintos seleccionados no cuenten con diferencias entre los más poderosos y los modestos, por lo que el hotel que habita la Argentina no es un "cinco estrellas" sino un "cuatro estrellas de lujo", y aunque haya quejas, como esto fue convenido de antemano y las autoridades argentinas lo sabían, no habrá modificaciones al respecto.