https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 12.06.2019 - Última actualización - 9:12

9:08

En el oeste de la provincia de Santa Fe

Volcó un camión en la Ruta Nacional 19

Del siniestro vial no participó otro vehículo. El camión transportaba mosaicos a la capital santafesina. No hubo personas detenidas.

Foto: El Litoral



En el oeste de la provincia de Santa Fe Volcó un camión en la Ruta Nacional 19 Del siniestro vial no participó otro vehículo. El camión transportaba mosaicos a la capital santafesina. No hubo personas detenidas. Del siniestro vial no participó otro vehículo. El camión transportaba mosaicos a la capital santafesina. No hubo personas detenidas.

El Litoral En horas de la madrugada, un camión volcó en la Ruta Nacional 19, en el oeste de la provincia de Santa Fe. Afortunadamente, el siniestro vial no tuvo personas lesionadas de gravedad. Según las primeras informaciones, el hecho se produjo en el kilómetro 100 del mencionado corredor, esto es en cercanías a la localidad santafesinas de Clucellas. También se supo que el camión transportaba mosaicos desde la provincia de Córdoba hacia la ciudad de Santa Fe. El camino estuvo interrumpido mientras en el lugar trabajaron personal policial. ⚠️Atención⚠️Media calzada reducida en #RN19 como producto del vuelco de un camión. El siniestro se dió en el #KM99, a la altura de #Clucellas, mano a #SantoTomé.

🚧Circular con precaución🚧 — APSV (@RedSegVial) June 12, 2019