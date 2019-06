https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mejoró su propia marca Delfina Pignatiello batió un nuevo récord sudamericano con los auriculares puestos

La argentina Delfina Pignatiello no deja de sorprender en la natación y este martes batió un nuevo récord sudamericano con una peculiaridad: nadó con auriculares puestos.

En el circuito Mare Nostrum, en la localidad francesa de Canet-en-Roussillon, Delfina logró un tiempo de 8m24s33 en los 800 metros, tras obtener el segundo lugar detrás de la húngara Ajna Kesely.

El nuevo registro conseguido por Pignatiello es el récord sudamericano absoluto en la prueba y lo consiguió al bajar su propia marca de 8m25s22, con la que se había quedado con el oro en el Mundial Juvenil de Indianápolis de 2017.

La carrera

Curiosidad

Lo curioso es que la nadadora consiguió el récord nadando con los auriculares puestos. En su cuenta de Instagram, la argentina compartió su foto sacándose un auricular y escribió: "Sí, eso pasó. Sí, todavía funcionan. No, no me di cuenta que los tenía puestos. Y no, no había música sonando durante la carrera".