Dos tríos le dieron continuidad al nuevo ritmo del certamen. Hernán Piquín-Maca Rinaldi, con Martín Bossi, y Flor Vigna-Facu Mazzei, con Gimena Accardi, cautivaron al jurado y coincidieron en una gran nota.

ShowMatch Noche de salsa y alegría en el Súper Bailando

Bossi, salsa y humor



Marcelo dio inicio a la segunda gala de salsa en trío, que tuvo de entrada la presentación de Hernán Piquín, Macarena Rinaldi y su invitado, Martín Bossi, quienes hicieron una coreografía de “Conga”, de Gloria Estefan.

En la previa, Hernán hizo una demostración de baile a pedido de Marcelo. “Vengo por esta reina que la cambió la vida a mi amigo”, dijo Martín en referencia a Maca y a Fede Hoppe. Además, el humorista bromeó sobre un viejo romance con Pampita: “Dejá a ese Balcarce y llevate este conito de Lomas de Zamora”. En la ronda de devoluciones, Ángel De Brito (voto secreto) lo sorprendió con una pregunta relacionada con Laurita Fernández: “¿Es verdad que una vez le hicieron guardia a una ex de Hoppe para engancharla in fraganti?”. Entre humoradas, Martín reconoció: “Éramos muy inmaduros”. Sobre el baile, el periodista comentó: “Estuviste muy bien, Martín, se nota que ensayaste mucho”. A Carolina “Pampita” Ardohain (10) le encantó la coreo: “Fue una salsa clásica con alegría. Martín no defraudó, lo hizo súper bien”. Florencia Peña (10) destacó: “Fue lo mejor que vi en salsa hasta ahora. Fue la mejor gala de Maca. Estupenda noche para este grupo”. Por su parte, Marcelo Polino (6) pidió el BAR y exclamó: “¡Qué lindo este trío! Me gustó muchísimo”. Luego, Flavio Mendoza recordó una anécdota amorosa de Martín en el teatro y le subió un punto. Laura también elevó el puntaje, en tanto que Aníbal Pachano levantó el pulgar y resumió: “Para mí fue una fiesta”. Total: 29 puntos.

Gimena, la sorpresa



En segundo turno, Flor Vigna y Facu Mazzei sumaron a Gimena Accardi para interpretar “Oye mi canto”, de Gloria Estefan. “Quería probar la experiencia de estar acá”, confesó la actriz, que contó con el apoyo presencial de su marido, Nico Vázquez. “Si mi ex (Nico Occhiato) viene al Bailando está bien, la va a romper”, comentó a su vez Flor, en el día de su cumpleaños. De Brito (voto secreto), el primero en dar su devolución, la acorraló: “¿Quién preferís que venga? ¿Occhiato o Cabré?”. Y agregó: “Gimena no desentonó, lo hizo muy bien”. Pampita (10) analizó: “Facu cuida a las chicas, Flor es excelente y Gimena sorprendió”. Flor (10) aseguró: “La rompieron toda. Mucho carisma y desparpajo. Se fusionaron y se divirtieron. Me encantó”. Y Polino (6), que volvió a solicitar la opinión del BAR, sostuvo: “Me gustó lo que vi. Facu es un gran partenaire”. Cuando tomó la palabra, Flavio valoró el trabajo del coach, Mati Napp, y subió un punto. A Laura también le encantó y subió la nota, al igual que Aníbal, quien tiró papelitos de colores para festejar la performance. Total: 29 puntos