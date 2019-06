https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro de Justicia estimó que “entre las 23 y las 24” del domingo, estará cargado al sistema informático el 50% de los votos. Ello permitiría contar con indicios ciertos del ganador. Sólo si se diera una diferencia muy exigua entre los dos más votados, se debería aguardar el recuento definitivo.

Lo afirmó Ricardo Silberstein Elecciones en Santa Fe: a media noche habrá "masa crítica" para tener tendencia

El ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Silberstein, estimó que antes de la media noche del próximo domingo, ya habrá una tendencia consolidada que permita conocer al ganador de la elección, esencialmente, para la categoría gobernador. “Calculamos que entre las 11 y las 12 de la noche vamos a tener una tendencia. A esa hora vamos a tener más del 50 % de las mesas cargadas”, vaticinó, en diálogo con la prensa.

El funcionario diferenció claramente el comicio del domingo del que tuvo la provincia el 28 de abril, cuando se desarrollaron las primarias. En esa ocasión, recién a la madrugada pudo conocerse un resultado consolidado. “Esta elección -aseguró- es más sencilla que aquella. Para las primarias, en algunas listas de concejales de la ciudad de Santa Fe o de Rosario había 30 ó 40 precandidatos”. Sobre esa base, advirtió que “el gran problema que hubo en esos comicios no fue el escrutinio provisorio, sino el escrutinio provisional que hubo en cada una de las mesas de votación”. En tal sentido, explicó que “si se ponen a contar que los telegramas llegaron a las 11 de la noche y los datos estuvieron a las dos de la mañana, en dos horas hubo una masa crítica”, planteó.

“Provisional”



A criterio del ministro, el escrutinio provisorio de las Paso también fue ágil, sólo que arrastraba una demora considerable del recuento provisional, el que se realiza en cada una de las mesas.

“Se tardó en el provisional, que es otra cosa que el provisorio -insistió-. En algunos lados había que contar entre 35 y 40 personas, con el control de los fiscales, como corresponde. Por eso creemos que esta elección debería ser más sencilla. De todos modos hemos reforzado el trabajo de los veedores que tienen que revisar los telegramas objetados, las líneas de carga, etc. Es decir, que además de ser más sencillo, hemos reforzado todo el proceso”, planteó. Frente a ello, Silberstein confió en que a la medianoche, la carga del cincuenta por ciento de los datos “permitiría tener una masa crítica y una tendencia”.



“Profetas”



El ministro intentó llevar claridad al electorado y, sobre todo, a los partidos políticos, después de las declaraciones del secretario Electoral de la provincia. Roberto Pascual había sostenido que en virtud de la paridad, para conocer el nombre del futuro gobernador se debería esperar hasta el recuento definitivo de los votos, es decir, hasta siete o diez días después de la elección. La aseveración alertó a los candidatos de la oposición que exigieron explicaciones al Tribunal Electoral; hasta el propio Antonio Bonfatti calificó como “desafortunadas” las expresiones.

Al respecto, Silberstein interpretó: “Lo que dice Pascual, yo se lo traduzco (sic): primero, el escrutinio provisorio es un anticipo de información. Desde el punto de vista jurídico, el que determina y realmente tiene validez técnica es el definitivo. Lo que acontece es que en el escrutinio provisorio se cuentan telegramas, que pueden tener errores o no llegar. Supongamos que tenemos cinco o diez mil votos que no se contaron por alguna de esas razones. Si entre los dos candidatos más votados hay una diferencia de mil votos, evidentemente van a quedar por contar los diez mil votos que serán decisivos y que se conocerán en el escrutinio definitivo. Ahora, salvo que alguien sea un profeta, nadie puede saber si la elección va a ser por pocos, muchos o menos votos. De alguna manera, las profecías en este tipo de cosas, al menos para los que tenemos pensamiento científico, no corresponde hacerlas”, concluyó.