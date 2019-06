https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 12.06.2019

15:11

Con una actuación superlativa, vencieron claramente al campeón-defensor y se clasificaron para semifinales.

Con una producción impregnada de méritos, el Seleccionado Argentino Menores de 20 años venció este miércoles a su par de Francia, por 47 a 26 y de ese modo accedió a semifinales del World Rugby U20 Championhip 2019, que hasta el sábado 22 de junio se desarrolla en nuestra provincia.



Desde el inicio, Los Pumitas demostraron, ante todo, que estaban preparados mentalmente para afrontar un compromiso en el que la victoria resultaba imprescindible para alcanzar el objetivo de meterse entre los cuatro mejores.



De ese modo, impusieron condiciones ante el campeón-defensor, que de manera inexorable comprobaron que su anfitrión se apoderaría del control del partido, en base a una notable solidez colectiva y algunas actuaciones individuales descollantes.



La sapiente conducción de los medios argentinos se evidenció desde el kick-off, lo que permitió que el equipo se posicionara convenientemente en el campo de juego. A ello se sumó una magnífica respuesta en el juego de contacto, pese al altisonante tamaño de los galos.

En ese contexto, podrían puntualizarse acciones dignas del mejor de los elogios: como el ensayo apoyado por el pilar Thomas Gallo, tras correr más de media cancha, en una jugada que se había iniciado con el tackle peligroso que derivó en la primera expulsión del cotejo (el tercera línea Zegueur).



Con el ánimo por las nubes, Los Pumitas refrendaron su dominio, consiguieron el segundo try y estiraron la diferencia. Pocos minutos después, otro tackle peligoso emparejó la cantidad de jugadores por bando, ya que la tarjeta roja correspondió al winger local Rodrigo Isgro.



Luego vio la amarilla el rosarino Lucas Bür, pese a lo cual, con el aliento de las más de 5.000 personas que disfrutaron de una jornada histórica en el Parque Independencia, los argentinos no solo se aferraron a su fiereza defensiva, sino que profundizaron su supremacía y, más allá del descuento francés, llegaron a la cuarta conquista para cerrar la etapa inicial con un 34 a 7 inobjetable.



El complemento



El segundo tiempo arrancó con los Baby Coqs mejorados en cuanto a la imagen de confusión que dejaron en los cuarenta minutos iniciales. Lo que rápidamente se expuso a través del try del octavo Joseph, quien pese a sus 18 años, ya disfruta de las mieles del profesionalismo del Top 14 de su país.



Los Pumitas parecieron dar muestras de energía minadas, por el inconmensurable esfuerzo del primer tiempo. Comenzaron a ir a lo seguro: intentaron jugaron en campo adversario a través de kicks (que muchas veces no fueron precisos) y sumaron por la vía de los penales, en cada ocasión propicia.



Los galos lograron sumar su tercer ensayo e insistieron, a veces de manera desordenada: una y otra vez, impactaron contra la valiente defensa adversaria. Pero además, volvieron a sufrir la categoría de los chicos argentinos, que a través del capitán Juan Pablo Castro (otro de estupenda producción), terminaron de establecer diferencias que previamente, parecían bastante improbables de conseguir ante el equipo que defiende el título conquistado el año pasado en su propio territorio.

>>> Síntesis

Argentina 47 - Francia 26.

ARGENTINA: Ignacio Mendy; Rodrigo Isgro, Juan Pablo Castro, Gerónimo Prisciantelli y Mateo Carreras; Joaquín de la Vega Mendía y Gonzalo García; Bautista Pedemonte, Juan Martín González y Juan Cruz Pérez Rachel; Lucas Bur y Manuel Burnstein; Francisco Coria, Pablo Dimcheff y Thomas Gallo.

Suplentes: Francisco Minvervino, Mariano Muntaner, Francisco Calandra, Estanislao Carullo, Agustín Toth, Ramiro Tallone, Jerónimo Gómez Vara, Federico Parnas, Joaquín Pellandini, Nicolás Roger, Francisco Jorge, Tomás Acosta Pimentel y Marcos Moneta.

FRANCIA: Alexandre De Nardi, Vincent Pinto, Arthur Vincent, Julien Delbouis y Matthis Lebel; Louis Carbonel y Quentin Delord; Thibault Hamonou, Sacha Zegueur y Loi¨c Hocquet, Killian Geraci y Gauthier Maravat; Paul Mallez, Rayne Barka y Jean-Baptiste Gros.

Suplentes: The´o Lachaud, Giorgi Beria, Alex Burin, Eli Eglaine, Florent Vanverberghe, Mathieu Hirigoyen, Jordan Joseph, Le´o Coly, Mathieu Smaili, Antoine Zedghar, Ethan Dumortier, Donovan Taofifenua.

Tantos en el primer tiempo: 2m penal de De la Vega Mendía (A), 10m, 12m y 20m converciones de De la Vega Mendía por tries de Gallo, García y González (A), 25m penal de De la Vega Mendía (A), 27m conversión de Carbonell por try de Delord (F), 40m conversión de De la Vega Mendía por try de Dimcheff (A).

Tantos en el segundo tiempo: 4m conversión de Carbonel por try de Joseph (F), 9m penal de De la Vega Mendía (A), 12m conversión de Carbonel por try de Taofifenua (F), 21m penal de Roger (A), 29m conversión de Roger por try de Castro (A), 36m try de Level (F).

Amonestado en el primer tiempo: 26m Bur (A).

Expulsados en el primer tiempo: 10m Zequeur (F) y 18m Isgro (A).