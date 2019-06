https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El candidato a gobernador de Juntos dijo que será él quien conduzca a la policía. Boleto educativo gratuito, plan de empleo para jóvenes y mayores de 45 años, y apoyo al sector científico tecnológico.

—¿Cuáles fueron las principales demandas de la gente en la campaña?



—Fue una campaña difícil, por el contexto en el que se realizó. La gente no está bien y eso obliga a tener los pies sobre la tierra, tratando de que les sea útil también a los santafesinos, no sólo a los candidatos. En mi caso, he tratado de que les sirva para plantear sus problemas, poner sobre la mesa sus preocupaciones y nosotros convertirlas en propuestas para una acción de gobierno. Claramente, la gente perdió seguridad por el avance del delito y el narcotráfico y también porque se derrumbó su economía familiar. Los ingresos no alcanzan, la suba de precios de los alimentos, el costo de la luz complicó la llegada a fin de mes.



—En la campaña hiciste hincapié en que vas a ponerte al frente de la Policía.



—La voy a conducir y vamos a hacernos cargo de algo que sentimos que no se ha hecho. Y si se hizo, se hizo muy mal. El socialismo, por subestimación, desconocimiento, incapacidad o complicidad, por una o por todas juntas, es el responsable del deterioro de la seguridad. Hay que restablecer las jerarquías, los roles, la verticalidad, un jefe de Policía y diecinueve jefes departamentales. ¿Desde cuándo se han perdido algunas cuestiones básicas que hacen a un servidor público? ¿Desde cuándo el saludo cordial, el buen trato, el respeto? Desde allí debe recomponerse la relación entre la policía y la gente. Además hay que recuperar el rol activo del Estado allí de donde nunca debió irse, que vuelva con todo el poder de la educación, la salud, la inclusión, el trabajo de oficios, con todas las posibilidades que dan el deporte y la recreación, la cultura. Hay que volver a incluir. La mejor herramienta en la lucha contra la inseguridad son la educación y el trabajo. Nosotros hacemos especial hincapié en que todos los chicos y las chicas estén en la escuela. Y desde el Estado tenemos que dar una señal muy clara con el sector privado, que es el que tiene que generar empleo. No hay mejor política social que un puesto de trabajo. Acompañar al sector que genera trabajo es vital; por eso el congelamiento de tarifas para pasar a un sistema diferencial por sectores y regiones. No va más la suba de impuestos como se ha planteado hasta ahora, por encima de la inflación.



—El peronismo cuando gobernó se hacía cargo de una parte de los aumentos de la luz, por ejemplo.



—Así es. Se hizo en gobiernos anteriores, donde claramente había señales para ayudar a quienes están sosteniendo los empleos y a quienes tienen que generarlo.



—¿Creés que hay campaña del miedo sobre algunos temas como la EPE, la Caja de Jubilaciones?



—No hay duda. El socialismo ha desplegado una campaña muy clara en ese sentido. La sociedad ya tiene suficiente miedo con la inseguridad, que la obligó a cambiar los hábitos. No está bueno poner miedo donde no hay por qué hacerlo. Que no asusten a nadie con la Caja, la EPE, Aguas, que se eliminan paritarias, concursos, titularizaciones. Que no pongan miedo en cosas que no existen y que se ocupen del miedo en cosas que realmente existan. A los docentes hay que cuidarlos de que no les roben en barrios tomados por el narco y los delincuentes. Los centros de salud son atacados, los médicos en las guardias son agredidos, un trabajador de la EPE es víctima de la inseguridad cuando va a los barrios. Cuidemos a los agentes públicos que están preocupados por sus hijos, por su propia seguridad. Allí sí hay miedo real. El santafesino es un elector exigente; el trabajador estatal maneja buena información y sabe a esta altura qué es lo que se ha inventado y cuál es la realidad.



—Marcaste mucho el tema de la educación y el sistema científico tecnológico de la provincia.



—Vamos a implementar un programa especial de vinculación con el sistema científico tecnológico a través de una tarifa diferencial de la energía eléctrica. En Santa Fe, tenemos un activo enorme. Tenemos que dar una señal muy clara de que ése es un activo que valoramos. Son institutos nacionales, pero tenemos que combinar con ellos actividades conjuntas, programas comunes para el desarrollo de nuestros sectores, capacitar de la mejor manera a nuestros actores, tener la posibilidad de generar una señal clara de estímulo a quienes quieren seguir la carrera de investigación, retener los talentos de los jóvenes. Cuando se alienta ese sector también se da un mensaje a los jóvenes que quieren seguir la carrera de investigación, a los que están esperando el acompañamiento de ese centro para el desarrollo de sus empresas. Si la Nación no les da importancia, que sientan que la provincia de Santa Fe sí los valora y los acompaña.



—Después de muchas campañas electorales, en ésta el peronismo se mostró unido, trabajando juntos, con entusiasmo y todos encolumnados. ¿Te la imaginabas de esa manera?



—Si querés que algo suceda hay que soñarlo y sentirlo. Creo que la dirigencia ha estado a la altura de lo que le están pidiendo. Todas las reuniones empezaron con un planteo de seguridad, siguió la preocupación del empleo y todas terminaron pidiendo que nos juntemos, que armemos algo mejor porque la estaban pasando mal. Cualquier diferencia que tengamos nosotros es mínima frente a la desocupación, la situación social que ha llevado a que vuelva a aparecer la preocupación por la comida. Tenemos una batalla de temas por dar, que nos tiene que encontrar juntos. Tenemos que recuperar algo que hemos planteado junto a María Eugenia Bielsa, cuando formamos el frente Juntos, que es darle valor a la palabra. Yo no tenía ninguna duda de su comportamiento. Todos los que dijeron que no iba a haber foto, que no iba a haber tal cosa, otra vez demuestran que su palabra no tiene valor. Hicimos campaña en Rosario, Obligado, 9 de Julio. La palabra se empeñó y se cumplió.



Programa de empleo y boleto educativo gratuito



Perotti dijo que de la gente tomó la necesidad de implementar el boleto educativo gratuito. “Córdoba, Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Catamarca lo tienen. ¿Los santafesinos somos menos que ellos? ¿No tenemos derecho a contar con ello? Lo vamos a hacer perfectamente, porque la gente lo necesita.



“Esto es una inversión, no un gasto. De la misma manera que el programa de empleo es una inversión para el futuro. Es para los jóvenes de 18 a 25 años, contará con una beca de entrenamiento y capacitación y cuatro horas diarias durante 12 meses. Allí podrán crecer y demostrar actitud y aptitudes y el compromiso real y concreto de trabajo. El 50 por ciento lo va a pagar las empresas y el otro 50 por ciento la provincia. Es una posibilidad para muchos jóvenes de generar la experiencia que le piden cuando van a un trabajo y para una empresa en un momento difícil. Van a tener la posibilidad de incorporar a alguien que si los convence, seguramente pasará a formar parte de la planta de empleados. Además apuntará a las personas mayores de 45 años, a las que les está costando que la vuelvan a emplear si se quedaron sin empleo. Quizás sus habilidades están hechas para una actividad que está cediendo o se está automatizando. Son personas en plenitud que pueden dar mucho y es una oportunidad de buscarle un reentrenamiento. Son roles que el Estado debe asumir y que la sociedad está reclamando”.