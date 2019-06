https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El muralista pintó junto a alumnos de la escuela Frutos su mural número 1.212. El entrerriano tiene como objetivo llevar su pintura a cada provincia del país, sólo le faltan seis. Sus trabajos llegaron a más de 50 países del mundo.

Entre figuras de una inmensidad de formas y colores llamativos, el artista Mario Lange deja estampados sus murales en cada ciudad y pueblo del país que recorre. Este miércoles, en la Escuela n° 1233 Fidela Valdes Frutos, el entrerriano pintó, junto a los alumnos del primario, su mural número 1.212. Esta cifra, que no para de crecer, lo tiene como el artista plástico récord a nivel mundial en cantidad de obras, ya que también en su haber tiene esculturas y cuadros.

A la propuesta de llevar su arte a cada rincón del territorio nacional, Lange la denomina “Revolución de Arte”. “Esta revolución se genera con las maestras jardineras y de plástica porque es así como arrancamos, ellas escriben a la página y nos ponemos de acuerdo para ir a cada escuela o jardín”, contó el artista en diálogo con El Litoral, quien el martes pasó por la escuela santotomesina n° 322.

Su gira por el país inició en 2015 y más allá de ser él la cabeza y la figura central de cada mural, Lange entiende que los grandes protagonistas son los chicos y es por eso que sus trabajos conservan la inocencia que lleva adentro un niño. “Nunca me imaginé pintar tantos murales en el país. Empezó como un desafío y cuando hice el mural número uno la reacción de los chicos fue impresionante y fue lo que me dio el impulso”, sostuvo el entrerriano, nacido en la pequeña localidad de Strobel, pero está radicado en Estancia Grande (San Luis), donde tiene su atelier y una gran galería con todas sus obras. Además, sus dibujos se contemplan en escuelas, hospitales, puentes, autopistas, autódromos y en distintos espacios públicos de gran parte de Argentina. “Me quedan seis provincias y la idea es completarlas el año que viene. Creo que se trata de ir dejando una huella en cada lugar”, señaló.

Silvana Palazzo, directora de la escuela Frutos, señaló la gran oportunidad que se presentó al recibir al valorado artista: “Nosotros queremos que los chicos puedan vivenciar con distintas experiencias para que luego ellos puedan descubrir sus talentos, y el arte es un vehículo ideal para eso. Tener la posibilidad de que los chicos estén al lado de un artista y participando de su obra creo que es una experiencia inolvidable para ellos”. La maestra Soledad Porcu, también se mostró feliz de que los alumnos puedan ser parte del mural e indicó que “la idea es que todos los días encuentren colores, imágenes y que puedan expresar lo que ellos realmente viven y sienten”.

Como un niño. “Uso los mismos colores que usaba cuando tenía 5 años y dibujo exactamente igual”, reconoció el artista que pasó por dos escuelas santotomesinas. Foto: Flavio Raina

El vuelco de su vida

Mario nació hace casi 50 años en el seno de una familia humilde, donde la pesca, la caza y la huerta eran su sustento. Antes de coronarse como artista y ser reconocido mundialmente, Lange era un gran atleta, tal es así que en 1983 logró batir el récord argentino en atletismo, que le permitió llegar a la selección nacional. Empero, la difícil situación económica de su familia lo obligó a sus 19 años a abandonar el deporte, ya que no podía sostenerse en Buenos Aires.

Ya radicado en San Luis se dedicó a la construcción y con 21 años creó una empresa constructora. “Gracias a eso empiezo a pintar porque me encantaba diseñar casas y me pasaba horas en el diseño, desde el mobiliario, las cortinas, y demás. Después llegó un punto en el que me faltaba arte para decorar las paredes y ahí me decidí por empezar a pintar”, recordó.

Por eso, si bien su pasión por el arte comenzó en el jardín de infantes, Lange recién decidió volcarse de lleno al mundo cultural a los 40 años. “No tuve una formación artística, siempre insisto en que hay que estudiar, pero si no lo hacés, considero que el arte y la cultura son cosas que pueden ayudar mucho en la vida de cada uno. El día a día no me permitió darme cuenta antes que ésta era mi pasión y hoy no me imagino mi vida sin pintar”, se sinceró.

En el 2014 hizo su primera muestra, donde vendió más de 100 obras. Al año siguiente, luego del rotundo éxito, encaró la segunda edición, en la cual personas de diferentes partes del mundo adquirieron sus trabajos. En la actualidad, su arte está en más de 50 países, entre ellos, varias ciudades europeas, asiáticas y de América. “Llega a lugares que son increíbles, por ahí estamos en el taller y llega gente de Noruega o Rusia, eso es genial, porque el arte trasciende y traspasa cualquier frontera social, cultural y religiosa”, reconoció Lange.

Con identidad

Sus obras se caracterizan por los colores cálidos (casi no usa ni el negro ni el marrón por ejemplo, salvo en sus obras abstractas) y las diversas figuras que traza con su lápiz en la pared, en las que predominan: los animales —sobre todo los caballos—, las casas; las flores; los corazones; y las montañas, tan características de la región puntana que lo inspiran cada día.

Sobre la elección de su estilo, Lange explicó que “uso los mismos colores que usaba cuando tenía 5 años y dibujo exactamente igual. Hoy veo mi carpeta del jardín de infantes y es lo mismo que hago ahora. Es un estilo muy simple y sencillo y es por eso que les llega tanto a los chicos”. Además, el artista detalló que su arte se divide en cuatro partes: “Lo figurativo que es lo que hago en las escuelas; lo abstracto que está destinado a clientes especiales u hoteles; la escultura; y el muralismo que me apasiona por los tamaños que uno puede pintar”.

Sus obras colectivas, de las que participan cientos de personas cada día, hacen que la cotidianidad de Lange sea una caja de pandora. “Cada día lo vivo de la mejor manera que puedo, y ese día es distinto al siguiente. El arte me permitió vivir de una forma muy libre que jamás me hubiera imaginado”, concluyó el artista.