https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 12.06.2019

19:16

Para muchos la solución es la “justicia por mano propia” Lo dice el 80% de los jóvenes: "El bullying en las escuelas es preocupante"

El Litoral | Telam



El 80% de los jóvenes de entre 15 y 25 años consideró que el bullying en las escuelas es "preocupante" y la mayoría (no especifican porcentajes) opinó que la "justicia por mano propia" es la solución, según un estudio presentado hoy por el Instituto Nacional de Juventud (Injuve).



El "Estudio de Juventud Argentina 2018" elaborado por el Injuve -instituto dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación- fue presentado hoy en ocasión del Día de los adolescentes y jóvenes por la inclusión social.



"El colegio se percibe con poca legitimidad porque reproduce un discurso social binario y es el espacio del bullying", afirma una de las principales conclusiones del trabajo, que incluyó más de 3.700 encuestas, 360 entrevistas personales y 64 actividades grupales con jóvenes de entre 15 y 25 años.



Las encuestas, entrevistas y dinámicas grupales se realizaron en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y en Córdoba capital y el interior de la provincia a jóvenes de "todos los niveles socioeconómicos". El trabajo incluyó comparaciones con encuestas a adultos.



De los jóvenes encuestados, el 80% afirmó que el bullying en las escuelas es "preocupante" y la mayoría de ellos -el estudio no especifica porcentaje- opinó que la "justicia por mano propia" es la solución. "La tendencia es bancártela vos", comentó una chica de entre 20 y 25 años de la provincia de Buenos Aires, y otra chica de entre 15 y 16, también bonaerense, contó: "Aguanté hasta que estallé y le quise romper la cabeza a mi compañero contra la mesa. Después me cambié de colegio, eran muchos hombres".



EDUCACIÓN SEXUAL



Respecto de la educación sexual que se da en los colegios, el 57% piensa que es "mala", y el 67% cree que los colegios "no están preparados" para afrontar las necesidades de los estudiantes. Sobre los métodos anticonceptivos, "tres de cada cuatro jóvenes aseguró saber dónde conseguir alguno, y señalaron "al precio y la disminución del placer sexual como principales obstáculos en su uso".



Según el estudio del Injuve, los profesionales de la salud ocupan el primer lugar en la lista de referentes adultos, ya que "tienen buena información" y se sienten cómodos al consultarlos. En el contacto con un médico, "el 83% de los jóvenes se sintió cómodo para consultar sus dudas, el 81% recibió información clara y el 78% no se sintió juzgado".



En segundo lugar y por debajo de los agentes de salud, como referentes que "tienen buena información" figuran internet y las redes sociales, seguidas por los padres y familiares, el colegio y la universidad, la pareja, los libros y revistas y, por último, los amigos.



EL TRABAJO



El estudio del Injuve también indagó sobre temas relacionados con el trabajo y concluyó que el 46% de los encuestados "no sabe ni dónde ni cómo buscar trabajo", mientras que el 42% "asegura no estar preparado para una entrevista laboral". Además, el 38% de los participantes sufrió violencia en el trabajo -vinculada al incumplimiento de las condiciones laborales-, de los cuales el 46% no realizó la denuncia.



En el paso por la juventud, el estudio identificó "etapas" cruciales: terminar el secundario, acceder al primer trabajo, vivir en un hogar propio y tener el primer hijo. En este sentido, los datos mostraron que "antes de los 18, el 91% vive con los padres" mientras que, después de esa edad y hasta los 25 "el 40% tiene hijos, el 64% vive con los padres y el 83% tuvo algún acercamiento al mundo laboral".



"Pudimos encontrar no sólo datos numéricos, sino formas de pensar, visiones sobre los temas públicos, motivaciones, esperanzas y opiniones, sin constituir verdades absolutas ni definitivas", afirmó el director ejecutivo del Injuve, Pedro Robledo. Y agregó: "Nuestra convicción es, a partir de evidencias, generar mejores políticas públicas, escalables y efectivas, que permitan transformar realidades para un presente y futuro más justos".