Jueves 13.06.2019 - Última actualización - 7:03

El candidato a gobernador por Cambiemos marcó la seguridad, la obra pública, la reducción de costos productivos y la promoción del empleo como los principales ejes que deben ser atendidos.

- En las últimas horas de campaña. ¿Qué percepción tiene de la recepción que ha tenido su propuesta?

-Estamos terminando una campaña en la que recorrimos toda la provincia y nos fueron conociendo los santafesinos y fuimos construyendo nuestras propuestas, que tienen que ver con la problemática que nos plantean los ciudadanos. La principal preocupación es el tema de seguridad, después el tema de obras también -y particularmente obras hídricas-, la necesidad de sacarle un poco la presión impositiva y de costos a la producción y al empleo, y como generamos más oportunidades, especialmente para los más jóvenes. Y ésos fueron los temas que fuimos elaborando junto con los santafesinos.

-¿La cuestión de la inseguridad está instalada en todo el territorio, o se limita a los grandes centros urbanos?

- Es una preocupación en toda la provincia, porque aunque en los pueblos y algunas ciudades no tenga la gravedad y la angustia que tiene en Rosario y algunos barrios de Santa Fe, sí se tiene la conciencia de que ya hay vendedores de drogas, y hay adicciones, y es como una mancha que se extiende por la provincia y hay que pararla a tiempo. Hay pequeños pueblos, del departamento Castellanos, de San Martín, que hay una persona que vende droga, que ha habido entraderas en las casas, que hay robos. Que hay una realidad que el socialismo ha desconocido, que se le ha ido de las manos el tema. Y siguen todavía poniendo excusas, éso es lo llamativo. Incluso en estos días, de debate y de final de la campaña, uno lo escucha al candidato socialista discutir las estadísticas, al actual gobernador decir que ha mejorado la situación.

-En este plano hubo un aporte de Elisa Carrió...

-Hicimos una presentación pública de un trabajo que veníamos realizando, de incorporación del equipo técnico de la Coalición Cívica y de una serie de propuestas. Yo lo aprecio mucho, porque eso desmuestra que Lilita ha ocupado no solamente el lugar de la denuncia, del llamado de atención -que valoramos la gran mayoría de los argentinos, por su valentía y su coraje-, sino que además sus equipos han elaborado propuestas concretas. Y son muy valiosas, porque además son muy compatibles con nuestras propuestas. Y tienen mucho que ver con lo que vinimos haciendo en la ciudad de Santa Fe, con respecto a la incorporación de tecnología, el centro de monitoreo, y también el trabajo social de prevención, así que venimos trabajando con mucho gusto y también con muchas coincidencias. En los objetivos de combate a las mafias del narcotráfico, pero también en los objetivos de la prevención, de la situación de inseguridad cotidiana que viven todos los santafesinos.

-¿En materia de obras cuáles son las principales falencias o reclamos?

-De todo tipo, faltan en las zonas productivas caminos en condiciones, mantener los caminos rurales en el caso de la cuenca lechera, y en las ciudades infraestructura para los vecinos: cloacas, agua potable, pavimento, desagües. Pero sobre todo obras hídricas. Porque además, y en la ciudad de Santa Fe lo sabemos por experiencia, con nuestra geografía y nuestras llanuras, no hay un plan vial posible que antes no sea un plan hídrico. Por eso nosotros planteamos un plan hídrico, productivo y ambiental. Porque perdemos millones de pesos cada vez que hay exceso de agua, o que hay sequía. Y también nos causa problemas en las ciudades y pueblos, que no están preparadas; como demostramos que es posible en la ciudad de Santa Fe. No es que tengamos todos los problemas resueltos, pero estamos muchísimo más preparados, porque hemos hecho las obras. 45 kilómetros de canales principales, pero además tenemos una experiencia de alertas tempranas, protocolos de actuación, organización de las tareas que tenemos que hacer cada uno para que tengamos menos problemas. Eso en la provincia no existe. Hace falta un equipo de gestión de riesgo, con el enfoque que le dimos en la ciudad, pero con escala provincial. Y que acuerde con los gobiernos locales y con los productores y con las comunidades, antes de que se produzcan estas situaciones. Y además, hacer las obras que hacen falta. Nosotros proponemos multiplicar la obra pública. En el mejor año Santa Fe tiene apenas más del 10 % del presupuesto total destinado a inversiones, y nosotros en la ciudad llegamos en 2017 al 30 %.

-¿Qué evaluación hace del debate entre candidatos? ¿Para qué sirvió?

-En nuestro caso para que nos conozcan, para que conozcan nuestras propuestas. Creemos haber utilizado las herramientas, con las reglas que tenía fijadas de antemano el debate, para llamar la atención sobre algunos temas. En particular, el tema de seguridad. Pero bueno, nosotros propusimos que se utilicen las reglas que se usan para el debate de intendentes de Santa Fe, que son mucho más interesantes, porque generan más intercambio. Pero bueno, los organizadores y los otros candidatos prefirieron este modelo más conservador si se quiere.

-Un tema que usted mencionó, y que no estuvo incluido, es el de la cuestión de género, la presencia femenina en los espacios de decisión.

-Yo destaco el tema, porque nos parece muy importante y también lo hacemos desde la experiencia. La mitad de mi gabinete son mujeres, además en los lugares de mayor decisión hay mujeres. Así que lo que muchos reclaman, nosotros lo llevamos a la práctica. Y además tenemos una tarea realizada en prevención de violencia, promoción de derechos, atención integral de víctimas y de necesidades, que es reconocida por las entidades que trabajan en el tema, y que es una perspectiva que queremos llevar a la provincia. Por eso me comprometo a que mi gabinete esté integrado con paridad de varones y mujeres. Por otra parte, en nuestras listas hay muchas mujeres. En La Capital, particularmente, la candidata a primer concejal de Santa Fe es Inés Larriera, y a senadora departamental “Chuchi” Molina. Uno ve otras propuestas, particularmente la del Frente Progresista, donde los cinco que encabezan las listas son varones, y algo parecido pasa con el frente Juntos.

Proyección nacional

-¿Qué evaluación hace del escenario nacional, en cuanto a la expectativa económica y social, y en el plano político con la elección de Miguel Pichetto como candidato a vice con el presidente?

-El desafío en el país es consolidar las instituciones, y la república, ir a una economía más sana y continuar este camino de integrarnos al mundo. Y también, en algún sentido, en Santa Fe está esta discusión, porque el domingo, si gana Cambiemos, va a ser una señal muy clara de que ese camino de octubre electoral es posible. Por eso convocamos a todos, más allá de la camiseta política, peronistas que no quieren que vuelva Cristina, que nos acompañen. Porque el camino es éste, y en ese sentido celebramos también y nos parece una buena noticia la elección de Pichetto como candidato a vicepresidente de Macri. El radicalismo venía planteando ya la ampliación de Cambiemos y nos parece una decisión de Estado, realmente, la de incorporar una persona que piensa distinto a nosotros en muchos temas, pero que va a permitir justamente convocar a peronistas que crean que la república es posible, que vale la pena el apego a la ley, a las instituciones, y que por lo tanto nos ayuden a consolidar este proyecto de país que es imprescindible para no volver a ese rumbo que llevábamos, que hoy no tengo dudas de que nos iba a llevar a lo que hoy vemos en Venezuela.