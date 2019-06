https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entrenador multicampeón Gallardo dice que no quiere "perpetuarse" como DT de River

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, reconoció hoy que no quiere "perpetuarse" en el puesto al frente del plantel "millonario" y en ese sentido explicó que a fin de año decidirá qué hará en su futuro inmediato.



"No me gustaría por el sólo hecho de haber sido el entrenador que logró todo lo que logró de perpetuarme en el lugar, que por eso me soporten. No me gusta, no lo quiero y no lo siento", afirmó el DT "millonario".



En una conferencia de prensa que brindó en la presentación del libro "Marcelo Gallardo: Recargado", del periodista Diego Borinsky, el "muñeco" indicó: "Tengo que ver en donde estoy parado y a partir de ahí me surgen preguntas y trato de responderlas dentro de las capacidades que tengo. Y si no las encuentro, es porque lo que me está pasando".



Gallardo indicó que prefiere que recuerden al equipo y no tanto a él como entrenador, ya que "el club está por encima de todo" y agregó que "lo que me llena de orgullo es que la gente se sienta reprensentada por cómo juega el equipo, que jugadores y gente que trabaja está orgullosa de estar acá donde está".



"Identificación y sentido de pertenecía y eso da ganas de seguir siempre y eso me gustaría que se refleje de mi trabajo", enfatizó el director técnico riverplatense.



En ese sentido, Gallardo comentó que tuvo "curiosidad por tratar" de que su idea futbolística "los jugadores la pudieran desarrollar".



"Ellos hacen propia una idea. Tienen que ser buenos futbolistas y personas inteligentes para interpretar una idea. Y tiene que haber un convencimiento de hacer propia una idea. Fui tomando nota de todos lados y traté de darle mi propia impronta a un mensaje, a una forma, a una línea establecida de comportamiento. Y cuando se logró, los futbolistas la van haciendo propia y van haciendo que los que van llegando", señaló.



En cinco años como entrenador "millonario" Gallardo consiguió 10 títulos, la mayoría internacionales y dos Copa Argentina, pero hasta ahora ningún torneo de la Superliga.



El "Muñeco" reveló que su filosofía de ver el fútbol se sigue sosteniendo y "ya está instalada, porque hay una forma de vivir y es estimulante para todos porque les gusta desarrollar una idea de juego".



"Es gratificante. me gusta identificarme con los equipos que entreno", explicó.