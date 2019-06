https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Argentina tuvo un déficit de U$ S 13 mil millones por año tras perder la soberanía energética en el gobierno de Cristina. Vaca Muerta ya revirtió los números en rojo y el país cerró el primer cuatrimestre con saldo a favor.

Después de 7 años de déficit Se equilibra la balanza energética

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, afirmó que la balanza comercial energética alcanzará un equilibrio este año, luego de un primer cuatrimestre con leve superávit y un déficit de U$ S 2.300 millones en 2018, al exponer en la jornada “Experiencia Idea Vaca Muerta” que se desarrolla en Neuquén.



“Venimos de 2007 cuando la Argentina tenía un superávit energético de U$ S 6.000 millones a tener sólo siete años después un déficit de U$ S 7.000 millones; le quitamos a la economía U$ S 13.000 millones al año por las malas políticas públicas aplicadas”, enfatizó el funcionario.



Tras siete años de fuerte déficit de la balanza energética, con importaciones de gas natural y GNL, Lopetegui ratificó para este año un “equilibrio” de las cuentas externas del sector, producto de las menores importaciones y las crecientes exportaciones. La balanza comercial energética de abril fue deficitaria en U$ S 103 millones, pero el primer cuatrimestre del año cerró con un superávit de U$ S 96 millones.



Al exponer en un panel sobre “Vaca Muerta, política de Estado” junto al senador Guillermo Pereyra y el economista Guillermo Nielsen, el titular de la cartera energética resaltó que el impacto de este desarrollo “hoy permite a la industria argentina pagar por su electricidad 30% menos que sus pares de Brasil, Uruguay y Chile, y sin subsidios”.



En ese sentido, Lopetegui enfatizó que Vaca Muerta permite “disponer de energía barata y abundante, y tiene que ser una palanca para tener más petroquímica, exportaciones de GNL y una industria más competitiva”.



Con ironía, el secretario destacó que el actual gobierno tuvo la “novedosa idea” de comenzar a cobrar lo que la energía vale -en referencia al proceso de actualización tarifaria y reducción de subsidios- y permitir que los que invierten miles de millones puedan remitir sus utilidades.



Por su parte el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, estimó que la industria deberá invertir U$ S 20.000 millones en los próximos cinco años para desarrollar la cadena de agregado de valor de los recursos de Vaca Muerta, lo que incluye la posibilidad de desplazar las importaciones de gas natural licuado (GNL) a mediados de 2021.



“No hay nada que cambiar en Vaca Muerta, tenemos todo en orden como para ya empezar un proceso de exportación consistente”, aseveró Gutiérrez. Según sus proyecciones, la Cuenca Neuquina alcanzará este año los 220.000 barriles shale y convencional, pero “el año que viene va a aumentar 40% con la posibilidad de estar exportando 70.000 barriles/día”, un proyecto en el que las principales petroleras ya están por concretar en los próximos meses.



Tras el primer hito de exportación de crudo, Gutiérrez planteó el desarrollo de la cadena de valor del gas natural “no solo la exportación por la planta de GNL que es un eslabón estratégico”, sino la posibilidad de abastecer a los países de la región y sustituir las actuales importaciones de GNL.



Según el directivo, la Argentina está en condiciones “en el corto plazo” de ofrecer a los países limítrofes unos 25 millones de metros cúbicos de gas, mediante la ampliación de las ventas a Chile, la llegada al sur de Brasil a través del futuro gasoducto troncal y también abastecer a Uruguay.



70 millones de metros cúbicos de GNL espera exportar YPF. Ya embarcó los primeros 30 millones pero necesita una planta que ya tiene la adhesión de Pan American Energy, Tecpetrol y Exxon .

Lopetegui destacó que los industriales argentinos pagan por la energía 30 % menos que sus pares de países vecinos gracias a Vaca Muerta.Foto: Archivo El Litoral



Ya se ahorran U$ S 3.600 millones



El presidente y CEO de Tecpetrol, Carlos Ormaechea, estimó que la Argentina ahorrará este año U$ S 3.600 millones en importaciones de gas y combustibles líquidos que pudo ser reemplazado por la producción creciente del no convencional de Vaca Muerta.



El titular de la petrolera consideró que “el gran desafío en la formación de no convencional es bajar el costo de desarrollo, para lo cual la industria está haciendo progresos junto a toda la cadena de valor.



El ejecutivo explicó que “si no existiera gas nuevo, Argentina tendría que importar combustibles por U$ S 3.600 millones en 2019”. Si no existiera Vaca Muerta el costo de la energía para el resto del país sería U$ S 1.700 millones más caro, lo que permite afirmar que estamos ante una realidad absoluta y ya no una promesa”.



Ormaechea ponderó que el futuro “claramente es exportando gas licuado al mundo y no hay razones para no lograrlo. Hay una oportunidad enorme de las operadoras de cooperar en que esa cadena se haga más eficiente por la incorporación de tecnología, por capitalización para poder dar un servicio que nos permita ser más competitivos”, sentenció el directivo de Tecpetrol.



Más allá de los condicionamientos de la macroeconomía “el riesgo país no impide hacer las cosas que ya se hicieron”, en referencia a la experiencia que Tecpetrol llevó adelante en el área de Fortín de Piedra, que en un año llevó su producción diaria de gas de cero a 14 millones metros cúbicos, con una inversión de U$ $ 2.000 millones.

Políticas de Estado



La construcción de consensos para diseñar políticas de estado de largo plazo fue el eje principal en el que coincidieron los ejecutivos de las empresas que participaron del Precoloquio de IDEA que hoy se desarrolló en la ciudad de Neuquén, y que contó con el cierre del presidente Mauricio Macri.



El presidente de IDEA y CEO de Vista Oil & Gas, Gastón Remy, planteó esta visión multisectorial para el futuro de Vaca Muerta al señalar que “es fundamental una visión de país que garantice la calidad institucional y permita alcanzar la previsibilidad con marcos regulatorios sostenibles en el tiempo, con seguridad jurídica y desarrollo de capital humano y social.



Federico Procaccini, presidente del 55° Coloquio de IDEA y CEO de Openbank, expresó su perspectiva de que Vaca Muerta se convierta en “un importante objetivo en común con la cocreación de ideas realizables y tangibles, para que este gran regalo de la naturaleza, se convierta en valor para el país”.



Los empresarios del sector energético tuvieron a su cargo las proyecciones de corto, mediano y largo plazo de los no convencionales, espacio del que participaron el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez; de Tecpetrol, Carlos Ormaechea; de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; y de ExxonMobil Argentina, Daniel De Nigris, entre otros directivos.





“Claramente no se necesitan subsidios”, aseveró el presidente de YPF, al agregar que la industria va a “decidir dónde y cómo invertir según la demanda y la posibilidad de ubicar sus productos” pero aclaró que “no omite racionalizar impuestos porque gran parte de lo que vamos a hacer es para ser competitivos”.