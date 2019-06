https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El pico del agua de Chaco llegó a los distritos Cañada Ombú y Los Amores. Los rodeos están muy deteriorados y hay gran mortandad de terneros. “Tenemos agua para rato”, aseguran los productores.

Ganadería "anfibia" en el norte provincial Video: El agua "tapó" a las vacas

“Es un tema general, el agua tapa todo”, dice Fabián Cian, productor ganadero de los Bajos Submeridioinales. Está a la cabeza de una empresa familiar en el distrito Los Amores, donde hacen ciclo completo: vacas de cría, recría y novillos. Hasta que llegó el agua. “Hace 20 días atrás había bajado el nivel, pero el agua volvió a ingresar desde el Chaco, y recién ahora está llegando ese pico”, explica.



Cian admite que el costo para su emprendimiento es enorme. “En enero tuvimos que sacrificar las vaquillas para inseminación por el problema del agua, tuvimos que sacarlas a la venta porque no iban a poder parir en el agua, y las tuvimos que mandar al frigorífico. También la recría que iba a inseminación se vendió en su totalidad y una parte de los terneros de recría machos”, explica Cian.



La decisión no fue fácil para ellos. Se tomó en base a reuniones técnicas con el Grupo CREA Cuña Boscosa al que pertenecen. “Creo que el vacío más grande es la falta de preparación empresarial a nivel de los productores para saber tomar las decisiones a tiempo”, confiesa. “Se pueden hacer las obras, pero hay veces que los productores no estamos preparados para tomar las decisiones en tiempo y forma. Debemos capacitarlos con asesoramiento, para manejar los tiempos en base a los pronósticos. La metodología CREA nos permitió tomar las decisiones más adecuadas en ese momento, y gracias a eso hoy no estamos tan al límite, pero el grueso de los productores están con muchas limitantes, porque no lo buscan o porque no tenemos la extensión que llegue a la zona”, admite.



Cian continúa detallando le proceso de achicamiento. “Tuvimos que (mal) vender en dos o tres tandas los terneros que estaban al pie de la madre, que no iban a resistir el agua. Nos llevó dos meses movilizar a toda la hacienda a un feed lot, con los costos que ello significa y quedarnos con un lote de vacas adultas”.



Canales colapsados



Según el productor, las precipitaciones exceden cualquier estructura actual. Sin embargo, el estado de los canales no permite evacuar el agua. “Tenemos el canal de la línea del Paraná que debería sacar el grueso del agua, pero por sus capacidades está desbordado, además uno que viene del Nochero, de Santa Silvina, y otro canal que va hacia Villa Angela, que sacan agua del norte”.



Y agrega que el distrito tiene unas 150 mil hectáreas y está todo bajo el agua. “Hacia el Oeste de la ruta 3, la Ruta 13 y la 95 estuvo bajo el agua durante mucho tiempo, y ahí está todo perdido. Una parte se une al Arroyo Golondrina y la otra debería escurrirse por la línea del Paraná, pero no da abasto”.



Cian destaca que vienen planteando una solución a través del estudio de los Bajos Submeridionales “donde se plantearon bien cómo había que hacer las obras y las dimensiones de las mismas. La idea era regular el agua de los Bajos, no sacarla del todo, para poder manejar la situación de exceso y de sequía respectivamente”.



Pérdidas



Finalmente, destaca que las pérdidas que ya hubo y las que va a haber son enormes. “Hay gente que perdió el 100 % de los terneros y una gran mortandad de vacas. Aquellos productores que esperaron que la situación se normalizara perdieron todo, la hacienda está muy debilitada, las vacas paren y quedan echadas en el suelo, esto va a ser catastrófico”.

Cian recalcó que están en permanente contacto con la Provincia y la Nación, “pero las obras no se hicieron cuando se tenían que haber hecho. Ahora se ha tomado conciencia, pero no se puede hacer demasiado”. Y se lamentó que una región tan productiva esté tan perjudicada. “De acá salen novillos de 500 kilos de exportación engordados a pasto natural, es una zona muy productiva con una gran calidad de pasto, no en cualquier zona se puede recriar un ternero con estas características”.



Novedades



“La situación en todo el departamento es muy mala” reconoce Eduardo Moral, presidente de la Sociedad Rural de Vera. “No se hizo la limpieza de los canales en su debido momento, lo que en parte aliviaría la situación”, agrega. “Toda el agua que nos cae del Chaco termina en Los Amores, es una zona ganadera. Pero tenemos agua para un buen rato”.



El ruralista agregó que esta tarde se reúnen en Buenos Aires en el marco de un nuevo encuentro de CRA, en el que analizarán el curso de acciones a seguir.