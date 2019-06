https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 13.06.2019

Una buena noticia para los ex jugadores profesionales

Se presentó la Casa del Fútbol

El proyecto, que nació de la iniciativa de la Liga Santafesina junto a ex futbolistas, terminó de plasmarse este miércoles y fue anunciada en una conferencia de prensa.

Gente de fútbol. Luciano Zavagno, Nery Pumpido, Axel Menor y Esteban Fuertes dieron el “puntapié inicial” a un proyecto que despertó el interés del mundo futbolístico de Santa Fe. Foto: Guillermo Di Salvatore



