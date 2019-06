https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La primera camiseta será bien tradicional, con los bastones rojo y blanco. En la alternativa volverá a dominar el azul con algo de rojo. La tercera es una sorpresa.

El flamante vicepresidente de Unión, Rafael Pérez Del Viso, confirmó a El Litoral que finalmente será la empresa Kappa —que ya estuviera vinculada al club— quien vestirá a los futbolistas tatengues en las próximas dos temporadas. “Ya firmamos los papeles, hace dos semanas que empezaron a fabricar la ropa de Unión”, aseguraron desde Buenos Aires a este diario. Así, entra Kappa y sale TBS en López y Planes.

Como se recordará, TBS tenía la opción de renovar un año más a cambio de un monto importante de dinero, pero las dificultades económicas obligaron a una rescisión de contrato de común acuerdo. Incluso, Unión aceptó un pacto de confidencialidad para que la vieja marca pudiera comercializar sus productos.



Ahora, vuelve Kappa a Unión y el compromiso es por dos años. La marca es la que tiene más equipos de la Superliga: con el Tate serán cinco en total, siendo la primera en cantidad. No sólo vestirá al plantel de Leo Madelón sino también a la reserva y todas las divisiones inferiores de AFA.



¿Qué se pudo conocer del diseño de la nueva indumentaria deportiva de los rojiblancos?: por un lado, la primera casaca será bastante tradicional, con los bastones de un color y del otro. La alternativa o camiseta suplente será de color azul con un toque de color rojo. La tercera opción es una verdadera “sorpresa”.



En cuanto a novedades futbolísticas no hay demasiado. El presidente Luis Spahn, junto al vice Edgardo Zin, viajaron para estar en la reunión de ayer de la Superliga en Puerto Madero. De paso, se jugaron una última ficha para intentar recuperar la ficha y renovar con Franco Fragapane, algo que no está descartado pero que sigue muy complicado con el entorno del ex Arsenal de Sarandí y Boca en cuanto a los números (hay que recordar que se vence su contrato el 30 de junio y queda libre, con el pase en su poder).



En principio, Leo Madelón necesita un arquero en lugar de Nereo, un zaguero por Bottinelli, un volante por Fragapane y un delantero en lugar de Lotti. Es la primera tanda de “necesidades”, por llamar de alguna manera.



El golero César Rigamonti, el zaguero Dylan Gisi y el conocido “Juani” Cavallaro, los primeros nombres que sonaron para reforzar al nuevo Unión de Leo Madelón.