Jueves 13.06.2019 - Última actualización - 15:47

Las razones de la fuerte apuesta a los nuevos trabajos. Subsidios de tasas para emprendedores. La definición de nuevas obras en acuerdo con el sector productivo.

El candidato a gobernador del Frente Progresista Cívico y Social Bonfatti: "Santa Fe puede liderar el proceso de cambio en el país" Las razones de la fuerte apuesta a los nuevos trabajos. Subsidios de tasas para emprendedores. La definición de nuevas obras en acuerdo con el sector productivo. Las razones de la fuerte apuesta a los nuevos trabajos. Subsidios de tasas para emprendedores. La definición de nuevas obras en acuerdo con el sector productivo.

Antonio Bonfatti ya gobernó Santa Fe (2011-2015). Rosarino, médico, a los 68 años va por un nuevo mandato encabezando la fórmula del Frente Progresista Cívico y Social junto a la joven radical Victoria Tejeda. El regreso democrático de 1983 lo encontró en Las Parejas donde fue electo presidente comunal. Fue secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario durante los mandatos de Hermes Binner; diputado provincial y ministro de Gobierno y Reforma del Estado cuando Binner llegó a la gobernación.

- El Frente hace mucho hincapié en lo realizado en doce años en educación y salud, sus competidores le cuestionan la seguridad y usted pone el acento en preparar a los jóvenes para los nuevos trabajo.

- ... Y también en agua potable, rutas y obviamente el trabajo que viene. Con el tema de seguridad se miente muchísimo. Se habla de estadísticas que son falsas y lo demostré en el debate del sábado último con una tapa del diario La Nación: Un muerto cada dos horas en el país, 4.300 muertes por año son indeterminadas, de qué estadísticas me están hablando. Todo falseado, con Aníbal Fernández durante diez años no tuvimos ninguna y ahora la estadística se falsea porque nadie presenta datos, no son transparentes. Nosotros nunca negamos la realidad, siempre la afrontamos y siempre dijimos que vamos para adelante poniendo presos a las organizaciones más connotadas que fueron creciendo al calor de las barras bravas de los clubes en los 90 y en 2000. No empezaron de golpe, no vinieron de un día para otro a la provincia de Santa Fe donde hoy están todos presos. Nos animamos a sacar la ley de confiscación de bienes, ellos no votaron nunca a nivel nacional la ley de extinción de dominio; dotamos a la policía de recursos, hoy está la posibilidad de hacer una licenciatura universitaria, formación y capacitación permanente. Con eso no alcanza, tenemos que darle alternativas a los jóvenes, esperanzas. El plan Abre es una política social, hemos avanzando y el Observatorio Social de la Deuda de la UCA acaba de sacar un libro donde demuestra cómo en los 68 barrios donde se implementó, bajó la violencia, pero seguimos sin resolver las causas de la falta de propuestas para la juventud. Si están ya las obras básicas de infraestructura avanzadas o terminadas lo que viene es generar trabajo a partir de políticas de Estado. El trabajo lo va a generar el sector privado, no el Estado pero el Estado tiene que estar financiando al sector productivo, acompañarlo más en momentos difíciles. Al que innove, al que agregue valor, que genere trabajo, aquel que demuestre que su actividad económica es más competitiva en el mercado interno que externo, subsidio a las tasas. Miles de emprendedores, a jóvenes con ideas brillantes les falta el capital semilla para iniciar. Fondo de Garantías Reciproca para que puedan empezar un proyecto que genere trabajo. Moviliza la economía social, la producción orgánica de alimentos, las cooperativas, el hábitat donde estoy planteando los 60 mil lotes (hicimos 12.000 en mi gestión) y el turismo. Tenemos mucho para mostrar pero también tenemos mucho de congresos, convenciones, el turismo deportivo. Si el Estado pone a Santa Fe en la vidriera de Argentina y el mundo podemos generar mucho trabajo . Cubrir todas las facetas porque habrá trabajo muy tecnológico y otro menos tecnológico.

- ¿Qué le sorprendió en los nuevos recorridos que hizo por la provincia en esta campaña?

- El crecimiento de lo que se viene que es la base tecnológica, la digitalización, las 4.0, las startups, las biotecnologías, los biomateriales. Encuentro mucha gente con estas ideas que antes no pasaba; antes hablábamos de cosas mucho más tradicionales por eso la importancia que el mundo científico y tecnológico -que es la otra pata- esté al lado para hacer una sinergia con el sector productivo. Son procesos que se dan el tiempo, no se hacen de un día para otro, pero hay que cambiar la mentalidad: el Estado más ágil, más eficiente, los empresarios que deberán entender que no se puede hacer más de lo mismo porque tenemos que crecer y a su vez el mundo científico que tiene que estar más ligado a lo productivo y no tanto en hacer papers para ganar concursos.

- Usted se comprometió que en caso de ser electo incluirá partidas para subsidiar tasas en el Presupuesto 2020.

- Si me eligen gobernador, en septiembre voy a hablar con el ministro (Gonzalo) Saglione para poner 5 mil millones de pesos para el subsidio de tasas. No olvidemos que tenemos el fallo inminente de los 80 millones de pesos que nos debe Nación por lo cual tenemos recursos para crecer como provincia. Tenemos la posibilidad de ser la provincia que lidere un proceso de cambio en el país, estoy convencido por la cultura de nuestros empresarios, nuestros trabajadores, los 150 mil estudiantes universitarios, 6.000 científicos y tecnólogos. Esta Santa Fe puede dar un ejemplo al país.

- Se están terminando los principales hospitales que habían puesto en marcha durante la gestión de Binner al igual que los acueductos. ¿Qué es lo que se viene en materia de obra pública importante?

- Lo que vayamos determinando con el sector productivo. En Santa Fe, con (Emilio) Jatón hemos firmado un compromiso que no es únicamente de avenidas. Estoy planteando un centro de convenciones; en la ex Fiat se está empezando a trabajar con empresarios, el parque logístico en Sauce Viejo. Hay obras en Rosario, en Rafaela pero fundamentalmente es trazar un plan estratégico con el sector productivo de acuerdo a las necesidades de cada territorio. Hice una experiencia en Villa Ocampo, Reconquista, Avellaneda y ellos pretenden ser una región agroindustrial y plantean ripiado de caminos terciarios, más energía, terminalidad de la escuela secundaria de acuerdo a la producción de la región y así sucesivamente. Y seguir con la obra pública...

- Lo deja más tranquilo que en las 11 provincias que eligieron gobernador ganaron los oficialismos.

- Nosotros tenemos gestión, hemos demostrado que hemos transformado a la provincia de Santa Fe. Lo que nos propusimos lo logramos, lo que le dijimos a la gente le cumplimos, tenemos palabra, al principio nos decían que vendíamos humos, maquetas, allí tienen las maquetas: autovía de la 1, la 19, la Redonda, el Molino, Cemafe, los hospitales.

Mi sueño es dejar una marca en Santa Fe que no sea solamente el planteo de un gobierno sino políticas de Estado que tengan continuidad en el tiempo” Antonio Bonfatti

Tejeda

“Joven, muy apasionada, tiene un recorrido corto en la vida política pero una avidez enorme por aprender, por estudiar, la veo con un dinamismo fenomenal. Es un buen complemento, es mujer y el hecho de ser mujer también le pone esa impronta que es lo nuevo en la política y en el mundo, el rol de la mujer, la igualdad de la mujer. Con Vicky nos hacemos un muy buen complemento”, dijo Bonfatti sobre su compañera de fórmula.