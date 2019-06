https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de sufrir un accidente El ciclista Chris Froome fue operado y está internado en terapia intensiva

El ciclista británico Chris Froome, gravemente herido el miércoles en un entrenamiento, permanecerá 48 horas en cuidados intensivos del Centro Hospitalario Universitario (CHU) de Saint-Etienne, informaron este jueves fuentes médicas.



"La operación fue larga, de casi cuatro horas, pero se desarrolló muy bien", declaró a la AFP el doctor Rémi Philippot, que lo tomó a su cargo el miércoles por la noche.



"Va a quedarse durante 48 horas en cuidados intensivos con mucha vigilancia, antes de ser trasladado a una unidad clásica de cuidados", indicó este especialista de la traumatología del deporte.



"A una velocidad estimada a 50 km por hora, con protecciones muy limitadas, sufrió un choque de alta energía. Pero sus lesiones no afectan al aparato locomotriz. No se chocó la cabeza y no hay ninguna lesión neurológica", precisó el doctor Philippot.



Añadió que habló con Chris Froome el jueves por la mañana durante una hora, "para preparar su salida a un centro de reeducación rápida adaptada a recibir deportistas de alto nivel".



Tras varios días en Saint-Etienne, el ciclista británico podría prolongar su estancia "en Francia, ya que tenemos excelentes centros", indicó el representante de "la escuela de Saint Etienne de cirugía del deporte, cuya reputación ha dado confianza a Chris Froome, que nos eligió para la intervención", señala con orgullo.



Rémi Philippot realizó la intervención "más crítica, la de una fractura compleja abierta del fémur derecho".



Para la operación del codo derecho, el relevo lo tomó su colega Giorgio Gresta, un médico ortopédico especialista en los miembros superiores, exinternacional italiano de hockey sobre hierba.



"Chris Froome, que tiene una moral de ganador, se despertó rápidamente, preguntando sobre cuándo podrá subir de nuevo a una bicicleta. Podría retomar la competición de aquí a seis meses", pronostica el doctor Philippot.